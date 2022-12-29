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Binaların arasındaki gizem! 90 yıldır orada ama... "Kimisi korkuyor kimisi 'manevi güç' diyor"

29.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki şehrin tam ortasında ve binaların arasında bulunan yatır, gizemini koruyor. Tarihi Balbey Mahallesi'nde yol kenarında bir evin balkonunun altında kalan yatır merak konusu olurken mezarın ismini kimse bilmiyor. Yeşil renge boyanmış olan 90 yıllık mezarın başında bazı vatandaşlar dua ediyor. Vatandaşlar yatıra, çevresel düzenleme yapılmasını istedi. Öte yandan mahallenin muhtarı, yatırı görenlerin bazılarının korktuğunu bazılarının da manevi güç verdiğini söylediğini belirtti.

Binaların arasındaki gizem! 90 yıldır orada ama... "Kimisi korkuyor kimisi 'manevi güç' diyor"

Antalya'daki yıllardır gizemini koruyan yatır gündem oldu. Şehrin en eski koruma altındaki Balbey Mahallesi'nde Kavaklı Mescidi yakınındaki bir yatırın isminin uzun yıllar geçmesine rağmen bilinememesi, vatandaşları merak içinde bıraktı. Vatandaşlar, köşede kalması nedeniyle kirletilen mezarın etrafını zamanla çevirdi ve yeşil renge boyadı. Bu sayede mezarın kirlenmesi önlendi. Yol kenarında kalan ve mahallede "Sakallı Dede", "Nurettin Dede" gibi isimlerinin olduğu değerlendirilen mezarın yakınından yol geçtiği ve çevresine güvenlik önlemi alınmadığı görüldü. Hemen üzerinde 3 katlı ev bulunan yatırın başında bazı vatandaşlar ise dua ediyor.

"DUA EDİYORUM! 20 YILDAN BERİ O BANA, BEN ONA DOSTUM"

Evinin balkonu yatırın üzerine denk gelen vatandaş ise, "Dua ediyorum. 20 yıldan beri o bana, ben ona dostum. Tedirgin olmuyorum. Yatandan değil, ayakta gezenden korkacaksın" dedi. Mahalleli hem yatırın isminin belirlenmesi hem de çevre düzenlemesi için yetkililerden destek istedi. Ayrıca mahallelinin kendi imkanlarıyla mezar etrafında taşlı önlem aldığı görüldü.

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"ÇEŞİTLİ RİVAYETLER VAR"

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mezar hakkında birkaç rivayet olduğunu belirterek, "Burada çok eski bir konak sahibi ve Antalya’nın ilk sivil tarihçisi Hüseyin Çimrin ile görüşmeler yaptım. Ama bir sonuca ulaşamadım. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla burası halk arasında dede diye tabir edilen bir yatır. Cuma akşamları mum yakılan, dilek tutulan manevi bir yer. Bitişiğinde Kavaklı Mescidi var. Burası da mescidin dibinde kuytu bir yer olduğu için pislik içinde bırakıyorlardı. Pislik yapılmasın diye bu şekilde yapıldığına dair bir rivayet var. Gerçeğini bilen yok. Müzeden yetkili ya da bilgi sahibi başka bir kişi olabilir, koruma altın alınır ve yazısı yazılabilir" diye konuştu.

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"KİMİSİ KORKUYOR, KİMİSİ 'BİZE MANEVİ GÜÇ VERİYOR' DİYOR"

Yaklaşık 90 yıldır yatırın burada bulunduğunu aktaran Uyaroğlu, "Üstünde iki katlı ev var, oturan var. Kimisi korkuyor, kimisi 'Bize manevi güç veriyor' diyor. Dualar ediyorlar. Yatırın ismini bilmiyoruz. Hem sit alanında mahalle hem de yatır var. Araçlar yanına, üstüne park ediyor. Buranın etrafının çevrilip levhasının takılması gerekiyor. Sahip çıkmalıyız, bunlar manevi değerlerimiz. Yeşil renge komşular boyadı, temizliğini bakımını yapıyorlar. Üstü sonradan kapatıldı. Biz de kim olduğunu merak ediyoruz. Diyanet ya da müzeye başvurup önlem ya da isminin belirlenmesi için çalışma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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"BÜYÜK BİR İHTİMAL YATIR! YOLDAN GEÇENLER DUA EDİYOR, İSMİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kızılırmak, "Biz yatır olduğunu biliyoruz. Büyük bir ihtimal de yatırdır. Gelenler dua ediyorlar, daha önce mum yakıyorlardı. Mahalleli olarak bakımını biz yapıyoruz. Başka sahip çıkan yok. Burası koruma altına alsın çevre düzenlemesi yapılsın. Yoldan geçenler dua ediyorlar. Biz burada yatan kişinin ismini merak ediyoruz. Kimse ismini bilmiyor. Gerçekten yatır mı değil mi onu da bilmiyoruz. Ortada kalmış durumda" dedi. (İHA)

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antalya yatır

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