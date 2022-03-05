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  4. 5 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

5 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

05.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 5 Mart 2022 Cumartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 5 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

5 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 5 Mart 2022 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklerken, geri sayım sürüyor. Peki 5 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

5 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı. Yapılan yeni çekilişte şanslı rakamlar ise 5 ,11 ,12, 18, 34 ,85, 37, 49 olmuştu.

Son olarak devreden ikramiye 23.882.713 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

5 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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