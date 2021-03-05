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5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

05.03.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

Kanal D'nin gündüz kuşağında yer alan ve her bölümünde izleyicileri eklan başına kitleyen Gelinim Mutfakta bugün haftanın finalini yayınladı. Peki tadımlardan sonra 5 Mart gelinim mutfakta puan durumu ne oldu? bu hafta çeyrek altın kime gidecek?

Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların ise her gün yemekleri puanladığı bir yarışma programı. Seda Sayan'ın renkli sunumu ile gelinler her gün ayrı bir savaş içerisine giriyor ve haftanın finalinde ödülleri kazanmak için birbirleriyle kıran kırana mücadele ediyorlar.

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Mart Perşembe gününün puan tablosu şu şekildeydi:
Zeynep : 18 Puan
Aysun : 18 Puan
Ayten : 16 Puan
Saniye : 9 Puan

Gelinim Mutfakta'nın 4 mart günü 2 tane birincisi oldu ve çeyrek altın için bu iki yarışmacı arasında kura çekildi. Çekilen kura sonucunda çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.

Bugün tadımlar tamamlanıp puanlar verildikten sonra haftanın birincisi belli olacak. Bir gelin haftanın birincisi olup bilezik kazanırken sonuncu olan gelin yarışmaya veda edecek.

mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN TABLOSU

Haftanın finaline gelinirken 4 gün boyunca gelinlerin aldığı toplam puan tablosu şu şekilde:

Aysun : 72 Puan
Zeynep : 61 Puan
Saniye : 60 Puan
Ayten : 59 Puan

Bugünkü puanların verilmesiyle birlikte haftanın sıralaması belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.00'te Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Pazartesi - Salı - Çarşamba ve Perşembe günleri gelinler çeyrek altın için yarışırken Cuma günü yani haftanın finalinde haftanın birincisi olan gelin 5 altın bilezik kazanıyor. Bütün haftanın en düşük puanını alan gelin ve kaynana ise yarışmaya veda ediyor.

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Seda Sayan

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