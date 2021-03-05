5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların ise her gün yemekleri puanladığı bir yarışma programı. Seda Sayan'ın renkli sunumu ile gelinler her gün ayrı bir savaş içerisine giriyor ve haftanın finalinde ödülleri kazanmak için birbirleriyle kıran kırana mücadele ediyorlar.

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Mart Perşembe gününün puan tablosu şu şekildeydi:

Zeynep : 18 Puan

Aysun : 18 Puan

Ayten : 16 Puan

Saniye : 9 Puan

Gelinim Mutfakta'nın 4 mart günü 2 tane birincisi oldu ve çeyrek altın için bu iki yarışmacı arasında kura çekildi. Çekilen kura sonucunda çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.

Bugün tadımlar tamamlanıp puanlar verildikten sonra haftanın birincisi belli olacak. Bir gelin haftanın birincisi olup bilezik kazanırken sonuncu olan gelin yarışmaya veda edecek.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN TABLOSU

Haftanın finaline gelinirken 4 gün boyunca gelinlerin aldığı toplam puan tablosu şu şekilde:

Aysun : 72 Puan

Zeynep : 61 Puan

Saniye : 60 Puan

Ayten : 59 Puan

Bugünkü puanların verilmesiyle birlikte haftanın sıralaması belli olacak.