5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların ise her gün yemekleri puanladığı bir yarışma programı. Seda Sayan'ın renkli sunumu ile gelinler her gün ayrı bir savaş içerisine giriyor ve haftanın finalinde ödülleri kazanmak için birbirleriyle kıran kırana mücadele ediyorlar.
4 Mart Perşembe gününün puan tablosu şu şekildeydi:
Zeynep : 18 Puan
Aysun : 18 Puan
Ayten : 16 Puan
Saniye : 9 Puan
Gelinim Mutfakta'nın 4 mart günü 2 tane birincisi oldu ve çeyrek altın için bu iki yarışmacı arasında kura çekildi. Çekilen kura sonucunda çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.
Bugün tadımlar tamamlanıp puanlar verildikten sonra haftanın birincisi belli olacak. Bir gelin haftanın birincisi olup bilezik kazanırken sonuncu olan gelin yarışmaya veda edecek.
Haftanın finaline gelinirken 4 gün boyunca gelinlerin aldığı toplam puan tablosu şu şekilde:
Aysun : 72 Puan
Zeynep : 61 Puan
Saniye : 60 Puan
Ayten : 59 Puan
Bugünkü puanların verilmesiyle birlikte haftanın sıralaması belli olacak.
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.00'te Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Pazartesi - Salı - Çarşamba ve Perşembe günleri gelinler çeyrek altın için yarışırken Cuma günü yani haftanın finalinde haftanın birincisi olan gelin 5 altın bilezik kazanıyor. Bütün haftanın en düşük puanını alan gelin ve kaynana ise yarışmaya veda ediyor.