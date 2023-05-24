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  4. 5 milyon lira değerinde... Çilingir yardımıyla girilen evde gözlerine inanamadılar! 50 ton çıktı

5 milyon lira değerinde... Çilingir yardımıyla girilen evde gözlerine inanamadılar! 50 ton çıktı

24.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çevreye kötü kokuların yayıldığı yönünde şikayetlerin geldiği eve çilingir yardımıyla girildi. 5 milyon lira değerindeki ev, belediye ekipleri tarafından temizlenirken evden çıkanlar şaşkına çevirdi. Daireden yaklaşık 50 ton çöp çıktı. 12 saatte temizlenen evden 16 kamyon çöp çıkarken dairede ilaçlama da yapıldı.

5 milyon lira değerinde... Çilingir yardımıyla girilen evde gözlerine inanamadılar! 50 ton çıktı

Eskişehir'deki Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki B.K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLDİ

Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, B.K.’nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi.

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50 TON ÇÖP ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNE TAŞINDI

Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içeride çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne taşındı.

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TEMİZLİK ÇALIŞMASI 12 SAAT SÜRDÜ! 16 KAMYON ÇÖP

Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan evde sabah saatlerinde başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı. Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi.

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Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı. (İHA)

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Gece yarısı dehşet! Oğlu işteyken gelininin evine girdiğini görünce... Gece yarısı dehşet! Oğlu işteyken gelininin evine girdiğini görünce...

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir çöp ev

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