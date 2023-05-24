5 milyon lira değerinde... Çilingir yardımıyla girilen evde gözlerine inanamadılar! 50 ton çıktı

Eskişehir'deki Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki B.K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLDİ

Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, B.K.’nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi.

50 TON ÇÖP ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNE TAŞINDI

Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içeride çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne taşındı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI 12 SAAT SÜRDÜ! 16 KAMYON ÇÖP

Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan evde sabah saatlerinde başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı. Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi.

Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı. (İHA)





