HABER

5. Murad'ın hayatı bale sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın hayatını bale sahnesine taşıyacak - Piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen 5. Murad'ın besteleri de eserde yer alıyor

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5. Murad adlı 2 perdelik baleyi, 12 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek eserde, piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen 5. Murad'ın bazı besteleri de yer alacak.

Eserde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın, 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırılacak.

Müziği Sultan 5. Murad'a, düzenlemesi Emre Aracı ile Bujor Hoinic'e ait eserin librettosu Emre Aracı'ya ait.

5. Murad adlı çalışmanın koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran üstleniyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz'ün yaptığı eserin ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.

Sahnede Sultan 5. Murad'ı Boğaçhan Bozcaada, hayali 5. Murad'ı Dolun Doyran, Reftaridil Kadın Efendi'yi Burcu Olguner, Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi Aslı Çilek canlandıracak.

Seyircisiyle 12 Ekim'de buluşacak 5. Murad adlı eserde, 50 kişilik dansçı ekip görev alıyor.

- "Zor bir eser"

Başkoregoraf Murat Akaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hürrem Sultan gibi Osmanlı yaşamını anlatan bazı eserlerin daha önce de bale sahnesine taşındığını hatırlattı.

5. Murad adlı eserin bestecisinin Sultan 5. Murad olduğunu vurgulayan Akaoğlu, "Eser daha önce Antalya'da sahnelendi. Çok güzel sonuçlar alındı. Büyük bir sahne gerektiriyor. Zor bir eser. Sahnede aynı anda 21 erkek sanatçı oluyor. Toplam 50 kişi dans ediyor." dedi.

Eserin uzun süreli bir tarihi çalışma sonucu ortaya çıktığını dile getiren Akaoğlu, seyircinin ilgisi üzerine eseri uzun süre sahnelemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akaoğlu, müziklerin de Osmanlı İmparatorluğu'nun sanat yönünü gözler önüne serildiğini aktardı.

5. Murad'ı canlandıran dansçılardan Boğaçhan Bozcaada, dramatik bir hikayeyi en iyi şekilde sahneye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Sultanın eşi Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi canlandıran Aslı Çilek de saltanat süresi 93 gün olan 5. Murad'ı anlatan eserde rol almanın, dansçılara tarihi sorumluluk yüklediğini ifade etti.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdiPsikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi
Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyorTerör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Murad bale İzmir Devlet Opera ve Balesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ege Denizi'nde can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Ege'de can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.