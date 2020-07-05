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  4. 5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 19:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 225'e yükseldi. Bugün bin 148 yeni vaka tanısı konuldu. Bakan Koca paylaşımında "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır" ifadelerini kullandı.

5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.


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