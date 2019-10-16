"5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı

"Bu konuda kendisine yeni şeyler devşirmeye çalışan kişilerin söyledikleri çok da kıymet arz etmiyor. Nuh'un Gemisi, büyük tufan ve Ağrı Dağı 5'incisi düzenlenen sempozyumda artık bilimsel anlamda genel kabul gören bir konudur. Sempozyumlarla bunlar bilimsel bir gelenek haline geliyor. 2020 yılında biz bu sempozyumu yapmazsak herhalde çok baskı altında kalırız. Bu artık mecburi bir hal aldı ama bizim çok doğal olarak altyapısından Nuh'un Gemisi, büyük tufan ve Ağrı Dağı birleşimiyle ilgili birçok çalışmanın artık yapılması gerekiyor. Bununla ilgili altyapı ve belirli çalışmalarla ilgili ciddi ilerlemeler kaydettik."

Nuh'un Gemisi'nin Ağrı'da olduğu konusunda neredeyse artık mutabık olduklarını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

- "Ağrı, insanlığın doğuş yeridir"

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bugüne kadar Ağrı Dağı'ndan faydalanamadıklarını ve bu dağı dünyada herkesin bildiğini belirtti.

Dışarıdan gelen insanların insanlığın doğuş yeri olarak Ağrı'yı kabul ettiğini vurgulayan Sayan, "Ben bu iddiamın arkasındayım. Dünyadaki bütün insanlar Ağrılıdır. Ağrı, insanlığın doğuş yeridir. Medeniyetin doğuşu Ağrı ile başlar. İkinci Adem Hazreti Nuh Ağrılı ama gelin görün ki Urfa'da Hazreti İbrahim var, milyonlarca insan oraya ziyarete gidiyor. Daha Hazreti Nuh için 3 insan Ağrı'ya gelmemiş. O da peygamber, Hazreti Nuh da peygamber. Niye Ağrı'ya gelmiyorlar, bunu niye başaramıyoruz, niye bu konuda biz zayıfız, kendimize sormamız lazım. Demek ki bugüne kadar biz tanıtamamışız. Biz bunu dünyaya anlatamamışız." diye konuştu.

- "Ağrı Dağı'nı en çok ziyaret edilen yer yapabiliriz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da Ağrı'nın insanlık tarihinin tartışılmaz en önemli destanlarından birine ev sahipliği yaptığını ifade etti.