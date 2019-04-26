5. Uluslararası Urla Enginar Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl 5. Uluslararası Enginar Festivali düzenlendi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde, üreticilerin kazançlarını artırması adına böyle bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede binlerce yıldır çok özel tarım ürünleri yetiştirildiğini anlatan Oğuz, "Bu bereketli topraklar bizlere zeytini armağan ediyor, hurma zeytini sunuyor. Enginarı, kınalı bamyayı, üzümü, susuz kavunu, çileği, domatesi, kuş konmazı, biberi çok çeşitli otları hediye ediyor. Böylesine zenginliği yaşarken bizler de kooperatiflerimize sahip çıkıyoruz. Bu sayede çiftçimize, topraklarımıza, üretimimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise enginar üretiminin 2014 yılına göre yüzde 100 artış gösterdiğini vurgulayarak "İlçe olarak 2019 yılında 3 milyon metrekare üretim alanı ve 24 milyon baş enginar üretme noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, davetliler kurulan stantları ziyaret etti.

Festival pazar günü sona erecek.

