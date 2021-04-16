5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni hakkında beraat kararı!

Mağdur çocuğun psikolojik değişmeler yaşadığı ifade edilen muhalefet şerhinde “Sanık S.A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması ve sanığın üzerine atılı cinsel istismar suçunun katalog suçlardan olması, suçun vasıf ve mahiyeti ve sanığın her iki suçtan alması gereken ceza gözetildiğinde hükmen tutuklanması gerektiği kanaati ile sayın çoğunluğun görüşüne katılmamaktayım" denildi.

Mahkeme Başkanı Canan Demircanlı ise beraat kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde mağdurun birden fazla pedagoga aynı şekilde beyanda bulunduğu, mağdurun anlatımlarının kendi yaşına uyumlu olmayacak düzeyde detaylar içerdiği belirtildi.

Son sözü sorulan sanık üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Mağdura yönelik hiçbir eylemde bulunmadım. Beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık S.A.'nın üzerine atılı "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğine kanaat getirerek sanığın tüm suçlardan beraat etmesine karar verdi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki tarafın avukatları da hazır bulundu.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir özel okulda yüzme öğretmeni olan S.A.'nın öğrencisi olan S.A.A.'ya 2017 yılı ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı öne sürülüyor. İddianamede sanığın mağduru çocuklardan ayırarak uyku odasına götürdüğü, mağduru uyku odasında alıkoyduğu ve mağdura yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

İddianamede sanık S.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun kılınması" suçlarından 9 yıl 6 aydan, 17 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

"ADALETE OLAN İNANCIMIZI SARSMIŞTIR"

Duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Dernekleri (KADEM) adına basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, karara itiraz edeceklerini belirterek "Dava konusu olayın gerçekleştiği ve sanığın çalıştığı okul yönetiminin yargılama sürecinin en başından beri yargılamaya yönelik engellemeleri, delil karartma çabaları, küçük bir çocuğa yönelik istismarın konu olmasına rağmen olağa ndışı bir şekilde 4 yıl kadar süren yargılama sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi adalete olan inancımızı sarsmıştır" dedi. (DHA)

