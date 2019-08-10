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5 yaşındaki Esmanur, karaciğer bağışı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri tanısıyla tedavi gören 5 yaşındaki Esmanur Aslan, sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor.

5 yaşındaki Esmanur, karaciğer bağışı bekliyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri tanısıyla tedavi gören 5 yaşındaki Esmanur Aslan, sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. 9 aydır hastanede yatan ve kemoterapi gören küçük kıza uygun donör aranıyor.
Uşak'ta yaşayan fabrika işçisi Mehmet (36) ve çiftçilikle uğraşan Gülnisar Ayhan (37) çiftinin kızları Esmanur Ayhan, yaklaşık 1 yıl önce karnındaki şişlik nedeniyle Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Karaciğerinde kitle olduğu tespit edilen küçük kız, ambulansla Ege Üniversitesi'ne sevk edildi. Esmanur'a karaciğer kanseri teşhisi konuldu.
Anne Gülnisar Ayhan, Esmanur'un 7 yaşındaki ağabeyi Yakup'a bakmak için Uşak'ta kalırken, baba Mehmet Ayhan işini bırakıp kızıyla birlikte İzmir'e yerleşti.
Yaklaşık 9 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde yatan ve kemoterapi tedavisi gören Esmanur'un acilen karaciğer nakli olması gerekiyor.
Hastanede baba Mehmet Ayhan'ın da safra kesesi ameliyatı olması gerekince minik kıza halası refakat etmeye başladı. Şimdi aynı hastanede farklı servislerde kalan baba kızın tek ümidi Esmanur'a uygun donörün bulunabilmesi.
'KIZIMI HAYATA DÖNDÜRECEK BİRİLERİ UMARIM VARDIR'
Kızının zamanla yarıştığını söyleyen baba Mehmet Ayhan, "Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde yatıyorum, kızım ise onkolojide yatıyor. Çok zor günler yaşıyoruz. Esmanur'un bir an önce nakil olması gerekiyor. Kızımı hayata döndürecek birileri umarım vardır" diye konuştu.
İzmir'e yerleşince bir süre KİTVAK'ın konukevlerinde kaldıklarını belirten Mehmet Ayhan, "İşimi bırakıp buraya yerleştim, eşim ise oğlumuza bakıyor ve dağlarda koyun güdüyor. Perişan olduk ama karaciğer nakliyle kızımız kurtulabilir. İlaç kullanmayan ve herhangi bir hastalığı bulunmayan B pozitif kan grubuna sahip herhangi bir kişi, karaciğerinin sadece bir parçasını bağışlayarak Esmanur'u kurtarabilir. Kızımın başında bekliyorum. Maddi durumumuz çok kötü ve birilerinin bize el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

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5 yaşındaki Esmanur, karaciğer bağışı bekliyor5 yaşındaki Esmanur, karaciğer bağışı bekliyor5 yaşındaki Esmanur, karaciğer bağışı bekliyor5 yaşındaki Esmanur, karaciğer bağışı bekliyor

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