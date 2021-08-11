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  4. 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Cezası belli oldu

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Cezası belli oldu

11.08.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de Ü.Ü. (5) isimli kız çocuğunu parkta oyun oynadığı sırada bir binaya götürerek cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan O.K. (40), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Cezası belli oldu

Olay, geçen 3 Mayıs’ta merkez Melikgazi ilçesine meydana geldi. İddiaya göre, parkta oyun oynayan Ü.Ü.’nün yanına giden O.K., küçük kızı bir binaya götürerek, cinsel istismarda bulundu. Çevredeki vatandaşların olayı görüp haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, O.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.K., ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık O.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Suçsuz olduğunu öne süren sanık O.K., “Mağdurun ve annesinin ifadeleri çelişkilidir. Ben söz konusu binaya ‘satılık ev’ ilanı için eve bakmaya girdim. Kesinlikle istismarda bulunmadım. Ben daha önce bu suçtan ceza aldığım için ne kadar ağır bir suç olduğunu biliyorum. İftira atılıyor. Suçsuzum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık O.K.’yi, 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
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