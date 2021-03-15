HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi

5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi

15.03.2021 18:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Samsun’un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi E.M.’yi öldüresiye döven İbrahim Zarap’ın tutukluluğuna itiraz edildiği belirtildi.

Olay, cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme - tokat saldırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Zarap'ın yere yığılan E.M.’ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. E.M., tedavisinin ardından geçen hafta cuma günü taburcu oldu.

DOSYA YENİDEN MAHKEMEDE

İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlayacak.

Şüpheli İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yapmıştı.

Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söylemişti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap’ın tutukluluğuna yapılan itirazın sonuçlanmasından sonra iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı bildirildi.

d44b8b7d9e5541027017e09bf25f6727

f1ef5997da583733cb267c9b3801255d

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Korkunç an! Küçük kız metrelerce ileriye savrulduKorkunç an! Küçük kız metrelerce ileriye savruldu
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Ordu'da akaryakıt istasyonundaki yangın paniğe yol açtı

Faciaya ramak kala: Akaryakıt istasyonunda yangın

Sağlığı tehdit eden diyet uyarısı! Hepsi çok popüler ama...

Hepsi çok popüler ama... Kilo verirken sağlığınızdan olmayın!

Mersin'de korkunç kaza! Karşıya geçmek isteyen küçük kıza araç çarptı

Korkunç an! Küçük kız metrelerce ileriye savruldu

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırmıştı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım

Sağlık çalışanlarına saldırmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Şanlıurfa'da vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu

Kan donduran vahşet! Yol kenarında yanmış halde bulundu

Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kişiye 5 yıl hapis istemiyle dava

Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kişiye büyük şok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.