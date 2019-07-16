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50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, Emin Noyan ve Gıyasettin Tatlı başlattıkları 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, pedal çevirerek yaylalada yaşayan çocuklara oyuncak götürdü.

50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, Emin Noyan ve Gıyasettin Tatlı başlattıkları 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, pedal çevirerek yaylalada yaşayan çocuklara oyuncak götürdü.
Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan ve gönüllü arkadaşı Gıyasettin Tatlı, 5 ay önce sosyal medyada, çocuklar için sosyal sorumluluk kapsamında 'Bir Oyuncak da Senden' projesini başlattı. Projede kısa sürede büyük ilgi gördü. Projeyle 393 köy ve mezraya ulaşılıp, binlerce çocuğa oyuncak dağıtıldı. Projeyi sürdüren Noyan ve Tatlı, yaz döneminde aileleriyle birlikte yaylalara giden çocukları da unutmadı. Yaklaşık 50 kilometre pedal çeviren ikili, 3 bin rakımlı Kanisar Yaylası'ndaki çocuklara oyuncak ulaştırdı. İkili, çocukların mutluluklarına ortak olmayı sürdüreceklerini söyledi.
Oyuncakları alan çocuklar büyük mutululuk yaşarken, proje hakkında konuşan Emin Noyan, "Sosyal medya üzerinden başlattığımız bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir oyuncakla bir çocuğun gönlünü feth etmek kadar güzel bir duygu yok. Bize gelecek desteklerle daha çok çocuğa ulaşıp, onları sevindirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar

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