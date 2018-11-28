50 köylü komşuyla 'yasak aşk' yaşadığını iddia ettikleri kişinin evini taşladı!

Olay, geçen Pazar günü, Akyazı kırsalında meydana geldi. Mahallede bir kişi, komşusu olan kadınla ilişki yaşadığını iddia eden köylülerle tartıştı. Tartışmanın ardından, adı açıklanmayan kişi Sakarya dışına çıktı. Bir süre sonra, bu kişi mahalledeki ağabeyinin evine geldi.

50 KÖYLÜ EVİ TAŞLADI

Tartıştıkları kişinin mahalleye döndüğünü öğrenen yaklaşık 50 köylü, evin önüne gitti. Evi taşlayan köylüler içeri girmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kalabalığa müdahale etti. Köylüleri evden uzaklaştıran jandarma, olaya karışa 10 kişiyi gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., İ.Ç., S.Ç., R.Ç., Y.Ç. ve E.C., 'mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

