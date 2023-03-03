50 yaşındaki Jennifer Garner genç görünümünün sırrını paylaştı! Cep dostu yaşlanma karşıtı tüyosu

Jennifer Garner, pürüzsüz cildi ve parlak saçlarıyla kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Her zaman sade ama kaliteli bir görünüm tercih eden Garner, bu tercihlerini cilt bakımında da uyguluyor. Yaşlandıkça çok daha genç gözüken Garner'ın yaşlanm karşıtı bakım tüyosu oldukça basit ve az aşamadan oluşuyor.

"DONMUŞ BİR YÜZ İSTEMİYORUM"

Jennifer'ın bakımın uyguladığı yöntemler dermatologlar tarafından da öneriliyor. Jennifer, "Birkaç kez Botoks yaptırdım ve bundan hoşlanmadım," diye açıkladı. "Donmuş bir yüz istemiyorum." Jennifer oldukça sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı yaşıyor ve çoğu gün egzersiz yapmayı tercih ediyor.

GÜNEŞ KORUYUCU EN ETKİLİ ÇÖZÜM

Cildini yaşlanma belirtilerine karşı koruma söz konusu olduğunda Jennifer, SPF'nin en iyi hareket tarzı olduğunu biliyor. "50'li yaşlarda hiçbir şey 20'li yaşlardaki SPF'den daha iyi olamaz. Bir dermatolog bana bunu söyledi ve ben de ona bu yöntemi çalıp çalamayacağımı sordum çünkü bu çok doğru." "20'li yaşlarında, 50'li yaşlarında nasıl görüneceğini umursamazsın ama bir gün umursanacaksın!"

GÜN ORTASINDA GÜNEŞ KORUYUCUNUZU YENİLEYİN

"20'li yaşlarında, 50'li yaşlarında nasıl görüneceğini umursamazsın ama bir gün umursayacaksın!" Jennifer ekledi: "Her gece yüzünüzü temizlemek için en azından yüz temizleme mendillerini kullanın; Bunu söylediğimde insanlar gülüyor çünkü onları çok uzun süre kullandım ama gün ortasında bile, yürüyüşten sonra ve SPF kullanıyorum, size yeni bir başlangıç veriyor. Ve boynuna iyi bak. Boynunun tadını çıkar.

YÜKSEK GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Dr. Day web sitesinde hepimizin 'geniş spektrum da yazan SPF 50 veya üzeri'ni seçmemizi tavsiye ediyor. Ayrıca, zararlı - ve cilde zarar veren - ışınlardan korunmanın etkili olduğundan emin olmak için her birkaç saatte bir yeniden uyguladığınızdan emin olmanız gerektiğini söylüyor.

BULUTLU GÜNLERDE DE UYGULAYIN

Ve doktor SPF 50 veya daha yüksek güneş koruyucuyu her gün sürmeniz gerektiğini belirtiyor. Evet, bulutlu göründüğü günlerde bile. Ayrıca şunları ekliyor: "Ayrıca tüm yıl boyunca her gün güneş kremi uygulamanız gerekiyor. Bulutlu günlerde en kötü güneş yanıklarını görüyorum, hava biraz daha serin olma eğilimindedir ve hatta genellikle hoş bir esinti vardır, bu nedenle dışarıda daha fazla zaman geçirirsiniz ve cildiniz yanar.

