HABER

50 yıllık evli çift ikinci kez "evlendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Sakarya'da yaşayan Turnuk çifti, 50 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek olmak amacıyla ikinci kez düğün yaptı - Düğünde gelinlik giyen 70 yaşındaki Şefika Turnuk: - "Son günlerde kadına yönelik şiddet arttı. Biz de 'Böyle mutlu çiftler var' diyerek, örnek olmaya çalıştık"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli Şefika ve Naci Turnuk, evlilikleriyle gençlere örnek olmak amacıyla ikinci kez "evlendi."

İki çocuk annesi 70 yaşındaki Şefika Turnuk, evlilikleriyle genç çiftlere örnek olmak için ikinci kez düğün yapmaya karar verdi.

Eşinin düğün salonu kiraladığını öğrenen Turnuk, gelinlik de giydi. Yakınları, çifti ikinci düğünlerinde yalnız bırakmadı.

Şefika Turnuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerinin örnek olmasını istediğini söyledi.

Turnuk, "Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için, vatandaşlara 'Böyle güzellikler de var.' demek için, onlara örnek olmak için tekrar gelinlik giyip düğün yaptım. Eşim de sağ olsun kabul etti, hatta benden habersiz salon tutmuş. 'Madem düğün salonu tuttun, ben de gelinlik giyeyim.' dedim. Çok güzel oldu, memnunum. Son günlerde kadına yönelik şiddet arttı. Biz de 'Böyle mutlu çiftler var.' diyerek, örnek olmaya çalıştık." diye konuştu.

Naci Turnuk ise geçmiş yıllarını hatırladıklarını, ikinci kez düğün yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddete değinen Turnuk, "Neden böyle oluyor diye üzülüyoruz. Kadınlara şiddet yapılmasın diye 50 yıl sonra özellikle böyle bir düğün yaptık. İnsanlar bizleri örnek alsın." ifadelerini kullandı.

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Teröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladıTeröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladı
Down sendromlu Rabia, resim sergisi açtıDown sendromlu Rabia, resim sergisi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayetleri kadına şiddete dikkati çekmek Naci Turnuk Şefika Turnuk taciz

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

Terör örgütü Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü sivilleri vurdu: 2 ölü

Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.