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500 milyon yıllık, devasa "yüzen kafa" fosili bulundu

11.09.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Rocky Dağları'ndaki araştırmacılar, yeni keşfedilen ve başı vücudunun neredeyse yarısını kaplayan tuhaf şekilli bir deniz hayvanı olan Titanokorys gainesi'nin fosil parçalarını buldu. Toronto Üniversitesi'nde ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında doktora öğrencisi olan ortak yazar Joe Moysiuk yaptığı açıklamada "Kafa vücuda göre o kadar uzun ki, bu hayvanlar neredeyse yüzen kafalar olarak sayılabilir" dedi.

500 milyon yıllık, devasa "yüzen kafa" fosili bulundu

Yeni bir araştırmaya göre yaratık okyanus tabanlarında 500 milyon yıl önce dolaşıyordu. O zamanlar sadece birkaç santimetre uzunluğunda olan diğer deniz canlılarına göre büyük bir hayvandı ve boyu yaklaşık 50 santimetreydi.

Royal Ontario Müzesi'nden Richard M. Ivey Omurgasız Paleontolojisi Küratörü ve çalışmanın yazarı Jean-Bernard Caron yaptığı açıklamada "Bu hayvanın büyüklüğü kesinlikle akıllara durgunluk veriyor, bu Kambriyen döneme ait şimdiye kadar bulunan en büyük hayvanlardan biri" ifadelerini kullandı.

540 milyon yıl önce yaşanmaya başlanan Kambriyen dönemde Dünya'da bir hayvan patlaması gerçekleşmişti. Bu hayvanlar arasında Titanokorys gainesi'nin de dahil olduğu ve dış iskelet, parçalı gövde ve uzantılara sahip eklembacaklılar da yer alıyordu.

Dev deniz hayvanının uzaylılara benzer özellikleri vardı: Ananas dilimine benzeyen bir ağız, pençeler ve iri gözler. Fakat göze çarpan şey dikenli bir kubbeye benzeyen "yüzen kafası".

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''KAFASI VÜCUDUNA GÖRE UZUN''

Toronto Üniversitesi'nde ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında doktora öğrencisi olan ortak yazar Joe Moysiuk yaptığı açıklamada "Kafa vücuda göre o kadar uzun ki, bu hayvanlar neredeyse yüzen kafalar olarak sayılabilir" dedi.

Titanokorys gainesi büyük, sivri uçlu kafasını yüksek ihtimalle deniz tabanını kazıp avını pençeleriyle yakalamak için kullanıyordu.

Yırtıcı hayvan iki yıl önce aynı bölgede bulunan Cambroraster falcatus'a benziyor. Araştırmacılar, miğfer benzeri bir kafası olan yaratığın Star Wars'taki (Yıldız Savaşları) Millennium Falcon uzay gemisine benzediğini söyledi.

Araştırmacılar Titanokorys gainesi'nin daha eksiksiz bir fosilini aramak için gelecek yaz aynı bölgeye geri dönmeyi planlıyor.

Dr Caron, LiveScience'a, "Burada, atalarının çoğu ve geçmişte parçalı kanıtlara dayanarak bulduğumuz diğer birçok radyodont gibi, bir çeşit yapboz durumu söz konusu" dedi.


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Kanada
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