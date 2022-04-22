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51 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Orada yakalandı

22.04.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 30 yaşındaki O.U., konteyner evde yakalandı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen O.U. işlemlerinin ardından tutuklandı.

51 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Orada yakalandı

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'dolandırıcılık', 'cezaevinden firar', 'hakaret', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama' gibi 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun ilçede olduğunu belirledi.

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Ekipler, sürekli yer değiştirip, yurt dışına kaçma arayışında olduğunu belirlediği O.U.'yu Fatih Mahallesi'ndeki arazide, annesine ait konteyner evde yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen O.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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