BERLİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde Türkiye'deki erken rezervasyonlarda ciddi artış olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'ndaki Türk standının açılışı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Turizmde 2018'in beklentilerin üstünde, iyi şekilde kapatıldığını vurgulayan Ersoy, "Aynı sıçramayı, hatta biraz daha fazlasını 2019'da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." dedi. Erken rezervasyondaki rakamların sevindirici olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti: "Özellikle Avrupa satışları ki Almanya bunların başını çekiyor. Erken rezervasyon olarak ciddi artışlar var. Dün bir rakam aldım; şu ana kadar geçen seneye kıyasladığımızda Almanya'dan Türkiye'ye olan erken rezervasyon satışlarında yüzde 58'lik artış var. Oldukça sevindirici. Almanya'nın genelinde satış artışı olmamasına rağmen Türkiye'ye yönelik satışlarda yüzde 58 artış var. Demek ki Almanya'nın lokomotifi Türkiye olmuş bu sene rezervasyon olarak."

- Beklentimiz 5,6 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi Turizmde hedeflerin gerçekleşeceğini aktaran Ersoy, "Geçen sene 4,5 milyonun biraz üstünde kapatılmıştı. Bu sene de 5,6 milyon. DRV’nin (Alman Seyahat Acenteleri Birliği) verdiği rakamalar var. 'Şu an gidişat olumlu gösteriyor.' diyorlar. Bizim de beklentimiz 5,6 milyon civarında Alman turistin bu sene Türkiye'yi ziyaret etmesi." şeklinde konuştu. Yeni tanıtım politikalarında, Türkiye'nin rakipsiz olduğu, rekabette Türkiye'yi ön plana çıkaracak yönleriyle tanıtım yapılacağını söyleyen Ersoy,

sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin çok muhteşem kültürel hazineleri var, arkeolojik değerleri var, gastronomisi var, doğası, denizi, güneşi var. Bu bağlamda Göbeklitepe ön plana çıktı. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle tanımın odak noktasına Göbeklitepe'yi koyduk. Biliyorsunuz (Göbeklitepe'nin) 12 bin yıl önceye dayanan tarihin sıfır noktası olarak da anılan ve diğer bütün arkeolojik değerlerden ayrışan bambaşka bir özelliği var. Biz de bunu vurgulayarak ve bunun ana yurdu olan Türkiye'yi, Anadolu'yu vurgulayarak tanıtım kampanyası yapıyoruz. Çok da büyük ilgili var. Bütün kampanyalarımızda 2019 boyunca yerleştireceğiz."