54 adet oyun sadece 76 TL’den satılıyor

Square Enix evde kal kampanyası çerçevesinde başlattığı bu kampanyadan elde edilen gelirlerin yüzde yüzünün de Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve benzeri hayır kurumlarına bağışlayacak. 54 oyunun toplam fiyatı normal koşullar altında tam tamına 1.451,42 TL. Ancak %95 indirim alarak bu oyunlara sadece 76TL ödeyerek ulaşabiliyorsunuz. İşte Square Enix Eidos tarafından ucuz yollu satılacak olan 54 oyunun tam listesi.
İŞTE O OYUNLAR
- Rise of the Tomb Raider
- Just Cause 3
- Deus Ex: Mankind Divided
- Life is Strange: Complete Season
- Sleeping Dogs: Definitive Edition
- Tomb Raider (2013)
- Tomb Raider I
- Tomb Raider II
- Tomb Raider III
- Tomb Raider IV: The Last Revelation
- Tomb Raider V Chronicles
- Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
- Tomb Raider Legend
- Square Enix Tomb Raider Anniversary
- Tomb Raider Underworld
- Lara Croft and the Guardian of Light
- Lara Croft and the Temple of Osiris
- Just Cause
- Just Cause 2
- Kane and Lynch: Dead Men
- Kane and Lynch 2: Dog Days
- Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut
- Deus Ex: Game of the Year Edition
- Deus Ex: Invisible War
- Deus Ex: The Fall
- Thief
- Thief: Deadly Shadows
- Thief II: The Metal Age
- Thief Gold
- Battlestations: Pacific
- Battlestations: Midway
- Project Snowblind
- Mini Ninjas
- Order of War
- Flora’s Fruit Farm
- Supreme Commander 2
- Conflict: Desert Storm
- Conflict: Denied Ops
- Legacy of Kain: Soul Reaver
- Legacy of Kain: Soul Reaver 2
- Legacy of Kain: Defiance
- Blood Omen 2: Legacy of Kain
- Dungeon Siege
- Dungeon Siege II
- Dungeon Siege III
- Anachronox
- Pandemonium
- Deathtrap Dungeon
- Daikatana
- Omikron: The Nomad Soul
- Goetia
- Hitman GO: Definitive Edition
- Lara Croft GO
- The Turing Test
Son olarak oyunları Steam üzerinden satın almak için Square Enix, Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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