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55/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 55/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

12.01.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de bulunan kurallar toplum olarak uyulması gereken ve araçların trafikte sağlıklı bir şekilde araçlarını kullanabilmeleri için gereklidir. Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiş olan bazı trafik kuralları bulunur. Bu trafik kuralları sayesinde olası kazaların ayrıca ortaya çıkabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmesi amaçlanır. Bu kurallardan birisi olan 55/1-b trafik cezası maddesinin konusu nedir?

55/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 55/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, Kanun tarafınca belirlenmiştir ve bu Kanun'da maddeler hâlinde yayınlamıştır. Böylece trafik cezalarını bilmek ve cezalara ulaşmak kolay bir hâle gelmiştir. 55/1-b trafik cezası da bu maddelerden biridir. Kısaca geçilen araç sürücüsünün kurala uymaması olarak bilinen trafik cezası kapsamında bu kuralı ihlal edene para cezası ve ceza puanı uygulanır.

55/1-b trafik cezası nedir?

Trafik cezaları belli kodlar ile adlandırılır. Bu kodlar harfler ve rakamlar ile belirlenir ve kullanılan her rakamın ifade ettiği bir kural ve bu kuralın ihlal edilmesi sonucu alınacak cezalar bulunur. 55/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca açıklanacak olursa geçilmek istenen aracın, dar yollar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda yavaş gitmesi nedeniyle kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak için aracın elverdiği oranda sağ kenara yaklaşmamak, yavaşlamamak ve gerektiğinde durmamak olarak açıklanabilir.

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55/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

55/1-b trafik cezası geçilen araç sürücüsünün belirlenmiş olan kurallara uymaması halinde uygulanan cezadır. Bu kuralı ihlal edenlere uygulanan para cezası e-Devlet üzerinden bakılarak öğrenilebilir. Bu kuralı uymayan sürücülere ceza uygulanırken eğer ceza araç plakasına işlenirse, hata yapan araç sahibi olmasa da ceza araç sahibine iletilir. Belirlenen kurallara göre bir kimsenin 55/1-b cezayı hak etmesi durumunda sürücü belgesine 15 ceza puanı işlenir. Ceza puanları bir sonraki seneler için hesaplamaya dâhil edilmez. Aynı yıl içerisinde alınan puanlar toplanarak işlem görür.

55/1-b trafik cezası tutarı nedir?

55/1-b trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. 55/1-b trafik cezası tutarı indirimli bir şekilde ödenmek isteniyorsa ceza geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmelidir. Ceza geldikten sonra 15 gün içinde ödenen miktar yüzde 25 oranında bir indirim sağlanarak ödenebilir. 55/1-b trafik cezası tutarı indirimli hâli 327 TL'dir. Para cezası dışında ceza puanı da bulunan bu trafik cezasında sürücüleri caydırmak amaçlı cezalar uygulanır.

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