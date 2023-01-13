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55/1-c trafik cezası nedir? 55/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

11.01.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sürücülerinin yapmış oldukları birçok hatada cezai işlemler bulunur ve bu işlemler uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu bu cezalar sayesinde gerek sürücüler gerekse sürücü adayları trafiğe çıkmadan önce bu kuralları bilmeli ve bu kurallara riayet etmelidir. Maddeler hâlinde yayınlan bu kurallar ve cezalar ceza rehberinde bulunan bilgiler içerisinde yer alır. 55. madde dâhilinde açıklanan ve işlem gören 55/1-c trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

55/1-c trafik cezası nedir? 55/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları arasında bulunan cezalardan biri 55/1-c trafik cezasıdır. Trafik Ceza Rehberinde yer alan bu ceza geçiş üstünlüğü ve geçiş kurallarını kapsayan bir kuraldır. Trafikte seyir hâlindeyken başka araçları geçmek için belirli kurallar bulunur. Bu kurallar hem geçiş sağlamak isteyen araç için hem de geçilecek araç için geçerlidir. Geçiş kurallarına uymayan sürücüler için cezai işlem uygulanır. Ayrıca bu geçiş kurallarına uymamak ve riayet etmemek hayati durumlarla da sonuçlanabilir.

55/1-c trafik cezası nedir?

55/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu, geçilmek istenen araç sürücüsünün geçiş üstünlüğü bulunan aracın hem duyulur hem de görülür şekilde işaretini alınca, bu aracın kolay bir şekilde ilerlemesine engel olmak yani taşıt yolunda yer açmamak ve gerektiği zaman durmamak olarak açıklanır. Kısaca geçiş izni olan araçlara geçiş vermemek olarak açıklanan cezanın maddi olarak bir bedeli bulunur. Örneğin trafikte ambulansın ve itfayenin geçiş üstünlüğü vardır ve bu araçlar geçiş için işaret verdiği takdirde bu aracın geçiş üstünlüğünü tanımayarak yol vermemek bir trafik cezasıdır. Bu trafik kuralına uymamak kurallara karşı gelmiş olmanın yanı sıra hayati riskler de barındırabilir.

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55/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kuralları kazaları engelleyebilmek adına konulur ve trafik akışının kolay bir şekilde yürümesini sağlar. Olası kazaları engelleyebilmek için bu kuralların ihlali halinde bazı cezai işlemler uygulanır. Bu cezai işlemler sayesinde insanlar hata yapmaktan kaçınır. Bu cezai işlemlerden biri de 55/1-c trafik cezasıdır. 2023 yılı ceza rehberinde bulunan bilgilerde 55/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu, geçilmek istenen araç sürücüsüyle alakalı olup geçiş üstünlüğü olan araca duyulur ve görülür şekilde işaret alıp buna rağmen yol vermeyenlere kesilen cezadır. 55/1-c trafik cezası sürücülere uygulanır. Bunun yanı sıra eğer ceza araç plakasına kesildiyse 55/1-c trafik cezası araç sahibine iletilir.

55/1-c trafik cezası tutarı nedir?

Trafikte kurallara uymayanlara ve cezai işlem gerektiren durumları ihlal edenlere bazı cezai işlemler uygulanır. Bu sayede cezai işlem gerektiren durumlardan kaçınılması hedeflenir. Trafik cezaları genellikle para cezası hâlinde ödenir. Her yıl enflasyona göre artış sağlayan trafik cezası bedelleri arasında bulunan 55/1-c trafik cezası tutarı da geçtiğimiz yıllara göre değişiklik göstermiştir. 55/1-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL şeklinde belirlenmiştir. Birçok trafik cezasında olduğu gibi cezanın tebliği geldikten sonra 15 gün içinde ödenir ise yüzde 25 indirimli olarak ödenebilir. İndirim uygulanan 55/1-c trafik cezası tutarı 327 TL olur. 55/1-c trafik cezası tutarı dışında sürücülere 15 ceza puanı da eklenir.

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