55/2 trafik cezası nedir? 55/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirtilen trafik cezaları trafik ceza rehberinde maddeler hâlinde yer alır. Trafik kurallarına riayet etmemek hayati riski olan sonuçlara yol açabilmekle birlikte trafik düzenini bozabilen durumlardır. Ceza kodları belirtilen maddelerden biri de 55/2 trafik cezasıdır. Bazı maddeler birbirleriyle ilişkili olabilir 55/2 trafik cezası maddesi de 54/1 trafik cezası maddesiyle doğrudan ilişkilidir.

55/2 trafik cezası nedir?

Trafik cezaları gerek sürücülerin gerek sürücü adaylarının gerekse yayaların bilmesi gereken cezalardır. Kuralları ve cezaları bilen sürücüler hata yapmaktan kaçınarak trafiğe çıkarlarsa olası hataların pek çoğu engellenmiş olur. Trafik cezaları arasında bulunan 55/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, 54/1 maddesiyle doğrudan ilişkilidir. Buna göre 54/1 (a ve b) maddesinde bulunan ve yazılı olan durumlar dışında geçiş yapmak isteyen araçlara yol verilmemesi ve geçilme durumunda iken başka bir aracı geçmeye çalışmak veya sola dönmeye çalışmak olarak açıklanır.

55/2 trafik cezası kimlere uygulanır?

55/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, 54/1 maddesinde yazılı olan durumların dışında, geçiş yapmak isteyen araçlara yol vermemek, geçilmekte iken başka bir aracı geçmeye ya da sola dönmeye çalışmak şeklinde açıklanır. Bu kuralı ihlal eden sürücülere 55/2 trafik cezası gereğince cezai işlem uygulanır. Bu cezai işlemler sayesinde sürücüler yapmış oldukları hataların bedelini ödemelerinin yanı sıra tekrar hata yapmaktan da kaçınır. 55/2 trafik cezası sürücülere uygulanır. Bunun yanı sıra eğer ceza araç plakasına yazıldıysa araç sürücüsüne yönlendirilir.

55/2 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kuralları gereğince bu maddeyi ihlal edenlere uygulanan ceza para cezası olarak karşımıza çıkıyor. 55/2 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL'dir. Enflasyon oranlarına göre her yıl farklı şekillerde zam gelen trafik cezaları arasında bulunan 55/2 trafik cezası tutarı 2023 yılı için bu şekilde belirlenmiştir. Fakat bu rakam ceza tebliği geldiğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise erken ödeme yapıldığı için yüzde 25 indirimli olarak ödenebilir. 55/2 trafik cezası tutarı indirimli olarak 327 TL olarak ödenebilir. 55/2 trafik cezası tutarı dışında ceza alan kişinin ehliyetine de 15 ceza puanı yazılır.