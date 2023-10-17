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  4. 55 bine yakın Tesla otomobil geri çağırıldı! Sebebi ise...

55 bine yakın Tesla otomobil geri çağırıldı! Sebebi ise...

17.10.2023 17:10 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, 2021 ila 2023 yılları arasında üretilen Model X araçlarından bazılarını geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ndan yapılan açıklamada 54 bin 676 araçta, 'düşük fren hidrolik sistemi' ve 'uyarı ışığı' sorunlarının gözlemlenme riski olduğu ifade edildi.

55 bine yakın Tesla otomobil geri çağırıldı! Sebebi ise...

ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla TSLA.O'nun , araç kontrol cihazının muhtemelen düşük fren hidroliğini tespit edememesi ve bir uyarı ışığı göstermemesi nedeniyle 2021-2023 yılları arasında üretilen 54.676 Model X aracını geri çağırdığını bildirdi.

TESLA CEPHESİNDEN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Tesla, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ağustos ayında NHTSA, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları üzerine 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlattı. yönelik bir soruşturma başlattı.

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Tesla abd

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