55 bine yakın Tesla otomobil geri çağırıldı! Sebebi ise...

ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla TSLA.O'nun , araç kontrol cihazının muhtemelen düşük fren hidroliğini tespit edememesi ve bir uyarı ışığı göstermemesi nedeniyle 2021-2023 yılları arasında üretilen 54.676 Model X aracını geri çağırdığını bildirdi.

TESLA CEPHESİNDEN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Tesla, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ağustos ayında NHTSA, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları üzerine 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlattı. yönelik bir soruşturma başlattı.





