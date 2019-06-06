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55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:05 | Son Güncelleme

Festival, 9 Haziran'a kadar sürecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile yurt dışından temsilcilerin de yer aldığı kortej, kadın trampet takımı, halk oyunları ekibi ve animasyon gösterileri eşliğinde Köprübaşı mevkisinden Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da festivalin 1961 yılından beri düzenlendiğini söyledi.

Tekirdağlılara güzel bir festival yaşatmak için 2 aydır yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Yüksel, "Kendi örf ve adetimizi yaşatabileceğimiz, kendi geleneklerimizi tekrar canlandırabileceğimiz güzel bir festival organize etmek istedik. Birlik ve beraberliğimizin kıyamete kadar devam ettiği bir Türkiye olsun istiyorum. Güzel bir Tekirdağ, güzel bir Süleymanpaşa hayal ediyorum." dedi.

Çeşitli etkinliklerle 9 Haziran'a kadar sürecek olan festivalin ateşi, Yüksel ve il protokolü tarafından yakıldı.

Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
festival Kiraz Tekirdağ

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