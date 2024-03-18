'55 yaşındayım ama 25 yaşında bir adamın midesine sahibim' İşte karın kaslarına nasıl sahip olduğunun sırrı

Karın kasları veya abs, vücudun ön kısmındaki kaburgalar ve pelvis arasında bulunur. Gövdeyi desteklemek, harekete izin vermek ve organları yerinde tutmaya yardımcı olmak gibi birçok önemli işlevi vardır. Herkesin karın kasları olacaktır, bunlar bir yağ tabakasının altında gizlenmiş olabilir ve bazıları diğerlerinden daha zayıf olabilir. Bu nedenle karın kaslarını ortaya çıkarmak için yağlardan kurtulmak birçok insan için popüler bir fitness hedefidir. Ancak bunu yapmak, söylenenden daha kolay olabilir.

Bir uzman, karın kaslarını korumak için yaptığı egzersizleri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.

Express'in aktardığı habere göre, klinik bilimcisi ve kişisel antrenör Ann Barrante, Fit Over 50 hashtag'i altında bir video yayınladı. 55 yaşındaki genç, klibin başında kendi karın kaslarını ortaya çıkararak takipçilerini etkiledi.

Bir izleyici şu yorumu yaptı: "Hanımefendi, 25 yaşındayım ve her zamankinden daha iyi görünüyorsunuz." Bir diğeri şöyle dedi: “Hedefler. Çok ilham vericisin!” Bir diğeri ise "Harika görünüyorsun" dedi.

FİT VÜCUDUNUN SIRRI

Peki onun tonlu fiziğinin sırrı nedir?

55 yaşındaki kadın sğırlıklı bir top kullanarak hepimizin deneyebileceği ayakta durma egzersizlerini paylaştı. Video için 2,7 kg ağırlığında bir top kullandı. İlk alıştırma, topu önünüzde hareket ettirerek sekiz rakamı oluşturmayı içerir.

"O halde sekiz rakamıyla başlayacaksın" dedi. Bu hareketi vücuda yakın bir şekilde bir dakika boyunca yapmayı önerdi. Ann şunları söyledi: “Sırtınızda biraz gerginlik hissedebileceğinizi fark edeceksiniz. O yüzden onu vücuda yakın tutun.”

Daha sonra topu vücuduna yakın tutmak için kollarını hafifçe bükerek topu bir yandan diğer yana salladı. Ann, "O zaman yan yana gideceksiniz" dedi. “Dizler yumuşak, karın kasları içeride.” Daha sonra kollarını uzattı. Üç çocuk annesi şunları söyledi: "O zaman işin içine girdiğinizde, tam buraya doğru düz bir kol alacaksınız, yaklaşık 10, güzel ve kolay. Alçaktan geri gelin.”

Ann daha sonra kontrollü bir şekilde topu bir yandan diğer yana fırlattı. Şunları ekledi: "Ve yine direnç için merkez bölgenizi kullanarak topu biraz atmayı seviyorum. Bu mutlaka topun ağırlığı değil. Bu, siz bükülürken merkez bölgenizin direndiği dirençtir. Ve omurga üzerindeki baskıyı azaltmak için dizlerinizi yumuşak tutun."







