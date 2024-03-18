KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. '55 yaşındayım ama 25 yaşında bir adamın midesine sahibim' İşte karın kaslarına nasıl sahip olduğunun sırrı

    '55 yaşındayım ama 25 yaşında bir adamın midesine sahibim' İşte karın kaslarına nasıl sahip olduğunun sırrı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    18.03.2024 16:09
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Karın kaslarıyla dikkat çeken 55 yaşındaki kadın 25 yaşında bir gencin midesine sahip olduğunu söylüyor. Fit kadın bazı basit ve evde kolaylıkla yapılabilen egzersizler ile karın kaslarına sahip olduğunu söylüyor.

    Karın kasları veya abs, vücudun ön kısmındaki kaburgalar ve pelvis arasında bulunur. Gövdeyi desteklemek, harekete izin vermek ve organları yerinde tutmaya yardımcı olmak gibi birçok önemli işlevi vardır. Herkesin karın kasları olacaktır, bunlar bir yağ tabakasının altında gizlenmiş olabilir ve bazıları diğerlerinden daha zayıf olabilir. Bu nedenle karın kaslarını ortaya çıkarmak için yağlardan kurtulmak birçok insan için popüler bir fitness hedefidir. Ancak bunu yapmak, söylenenden daha kolay olabilir.

    Bir uzman, karın kaslarını korumak için yaptığı egzersizleri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.

    Ekran görüntüsü 2024-03-18 160923

    Express'in aktardığı habere göre, klinik bilimcisi ve kişisel antrenör Ann Barrante, Fit Over 50 hashtag'i altında bir video yayınladı. 55 yaşındaki genç, klibin başında kendi karın kaslarını ortaya çıkararak takipçilerini etkiledi.

    Bir izleyici şu yorumu yaptı: "Hanımefendi, 25 yaşındayım ve her zamankinden daha iyi görünüyorsunuz." Bir diğeri şöyle dedi: “Hedefler. Çok ilham vericisin!” Bir diğeri ise "Harika görünüyorsun" dedi.

    FİT VÜCUDUNUN SIRRI

    Peki onun tonlu fiziğinin sırrı nedir?

    55 yaşındaki kadın sğırlıklı bir top kullanarak hepimizin deneyebileceği ayakta durma egzersizlerini paylaştı. Video için 2,7 kg ağırlığında bir top kullandı. İlk alıştırma, topu önünüzde hareket ettirerek sekiz rakamı oluşturmayı içerir.

    Ekran görüntüsü 2024-03-18 160451

    "O halde sekiz rakamıyla başlayacaksın" dedi. Bu hareketi vücuda yakın bir şekilde bir dakika boyunca yapmayı önerdi. Ann şunları söyledi: “Sırtınızda biraz gerginlik hissedebileceğinizi fark edeceksiniz. O yüzden onu vücuda yakın tutun.”

    Daha sonra topu vücuduna yakın tutmak için kollarını hafifçe bükerek topu bir yandan diğer yana salladı. Ann, "O zaman yan yana gideceksiniz" dedi. “Dizler yumuşak, karın kasları içeride.” Daha sonra kollarını uzattı. Üç çocuk annesi şunları söyledi: "O zaman işin içine girdiğinizde, tam buraya doğru düz bir kol alacaksınız, yaklaşık 10, güzel ve kolay. Alçaktan geri gelin.”

    Ekran görüntüsü 2024-03-18 160510

    Ann daha sonra kontrollü bir şekilde topu bir yandan diğer yana fırlattı. Şunları ekledi: "Ve yine direnç için merkez bölgenizi kullanarak topu biraz atmayı seviyorum. Bu mutlaka topun ağırlığı değil. Bu, siz bükülürken merkez bölgenizin direndiği dirençtir. Ve omurga üzerindeki baskıyı azaltmak için dizlerinizi yumuşak tutun."

    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İftar sonrası bağırsak çalıştıran smoothie tarifi!İftar sonrası bağırsak çalıştıran smoothie tarifi!
    "Ellerinde fotoğrafla geliyorlar 'Bu kadar büyük olsun' diyorlar" Uygunsuz 'Botoks uygulamaları'na dikkat: Oldukça tehlikeli bir tablo"Ellerinde fotoğrafla geliyorlar 'Bu kadar büyük olsun' diyorlar" Uygunsuz 'Botoks uygulamaları'na dikkat: Oldukça tehlikeli bir tablo
    Dünyanın en büyük yanaklarına sahip kadın dalga geçenlere cevap veriyorDünyanın en büyük yanaklarına sahip kadın dalga geçenlere cevap veriyor
    Anahtar Kelimeler:
    karın kası ayak eo sırt 5 yaş
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

    Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.