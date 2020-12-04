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  4. 56 saatlik kısıtlamaya 2 saat kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu

56 saatlik kısıtlamaya 2 saat kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu

04.12.2020 19:17 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre trafik yüzde 81 seviyelerine ulaşırken, mega kentteki trafik drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada korona virüsle mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına 2 saat kala mesai mega kentin trafiği durma noktasına gelirken, bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik seviyesi yüzde 81 seviyelerine ulaşırken, mega kentte oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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