64/1-b-4 trafik cezası nedir? 64/1-b-4 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları araç sahiplerinin, sürücülerin ve yayaların uyması gereken önemli kurallardır. Bu kurallar can ve mal güvenliğini koruma altına almaya yöneliktir ve trafikteki her hâl için ayrı bir konu başlığı bulunur. Bu kurallara uyulmadığı takdirde ihlal eden kişilere cezai işlem uygulanır. Kesilen cezalar 15 gün içerisinde ödendiği takdirde net tutara %25 oranında indirim uygulanır.

64/1-b-4 trafik cezası nedir?

Sürücüler gece veya gündüz vaktinde olması fark etmeksizin araç ışıklarını doğru bir şekilde kullanmalıdır. Zaman fark etmese de araç ışıklarının gece ve gündüzde farklı kurallar dâhilinde kullanması gerekir. Aracın uzağı gösteren ışıklarının öndeki aracı geçerken doğru olarak kullanılması da son derece önemlidir. Bu bağlamda 64/1-b-4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aracın uzağı gösteren ışığının öndeki araç geçilirken yanlış bir şekilde kullanılmasıdır. 64/1-b-4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu şu şekildedir: Seyir hâlinde öndeki aracı geçerken uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmaktır.

64/1-b-4 trafik cezası kimlere uygulanır?

64/1-b-4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın ışıklarının öndeki aracı geçerken yanlış bir şekilde kullanılması ile ilişkilidir. Öndeki aracı geçerken kendi aracının uzağı gösteren ışıklarını uyarı için çok kısa süre kullanmak dışında uzun süre yakan sürücülere bu trafik cezası uygulanır. 64/1-b-4 trafik cezası sürücülere uygulanmakla birlikte eğer ceza araç plakasına yazıldıysa araç sahibine gönderilir.

64/1-b-4 trafik cezası tutarı nedir?

Ceza puanı 15 olan 64/1-b-4 trafik cezası tutarı 2023 yılından itibaren güncellenmiştir. Trafik Ceza Rehberi kapsamında duyurulan bilgilere göre64/1-b-4 trafik cezası tutarı 436 TL'dir. Ancak bu cezayı erken ödeme indirimi ile %25 indirimli olarak ödemek mümkündür. Erken ödeme indiriminden faydalanmak isteyen sürücülerin, 15 gün içerisinde 64/1-b-4 trafik cezası tutarını ilgili kuruma yatırmaları gerekir. Sürücüler bu fırsatı kullandıkları takdirde 64/1-b-4 trafik cezası tutarı 327 TL'ye düşer.