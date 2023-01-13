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64/1-b-2 trafik cezası nedir? 64/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

11.01.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı maddeler ile kategorize edilen trafik cezaları, sürücülere trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda uygulanan cezalardır. Bu cezalar arasında aracın ışıklarının kullanılmaması ya da yanlış bir şekilde kullanılmasına yönelik olan maddeler bulunur. 64/1-b-2 trafik cezası da dönüş ışıklarını yanlış anlamda daha doğrusu farklı bir amaç ile kullanma durumunda alınan bir cezadır. 64/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

64/1-b-2 trafik cezası nedir? 64/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları büyük önem arz eder. Aracın ışıklarının yanlış olarak kullanılması da diğer sürücüleri ya da yayaları tehlikeye atabilir. Bu bağlamda 64/1-b-2 maddeli trafik cezası da aracın dönüş ışıklarının görevi dışında kullanılması ile ilişkilidir. Söz edilen bu cezayı alan kişiler, trafik cezasının güncel tutarını 15 gün içerisinde %25 indirimli olarak ödeyebilir.

64/1-b-2 trafik cezası nedir?

Her bir sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Aksi takdirde kazalar meydana gelebildiği için ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir. Bir aracın ışıklarının trafikte hareket h^âlindeyken doğru bir şekilde kullanılması da bu kapsam son derece mühimdir. Örneğin aracın dönüş ışıklarının görevi dışında kullanılması, diğer sürücülerin kaza yapmalarına yol açabilir. 64/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu konu ile ilişkilidir. 64/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, sürücülerin araçlarının dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmalarıdır.

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64/1-b-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına uyulmasının önemi oldukça açıktır. Dolayısıyla hem sürücülerin hem de yayaların zarar görmemeleri için trafik kurallarına uyulması bir zorunluluktur. Aracın ışıkları doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde 64/1-b-2 maddeli trafik cezasının alınması söz konusu değildir. Fakat trafikte hareket hâlindeyken aracının dönüş ışıklarını geç anlamında yakan bir sürücü 64/1-b-2 maddeli trafik cezası ile cezalandırılır. Çünkü aracın dönüş ışıkları, normal şartlarda adından da anlaşılabildiği üzere dönüş yapılacağı takdirde kullanılır. Bu ışıklar bir sürücüye geç demek için kullanıldığında ise diğer sürücüler aracın dönüş yapacağını düşünüp kazaya karışabilir. 64/1-b-2 trafik cezası sürücüye yazılabildiği gibi araç plakasına da yazılabilir.

64/1-b-2 trafik cezası tutarı ne kadar?

Güncel trafik cezası tutarları 2023 yılı için ilgili kurum tarafından yayınlanmıştır. Dolayısıyla 64/1-b-2 trafik cezası tutarı 2023 yılından itibaren 436 TL olarak belirlenmiştir. Kişiler son ödeme tarihine kadar bu tutarı internet üzerinden veya PTT şubelerine giderek ilgili kuruma ödeyebilir. Ancak 6ü4/1-b-2 trafik cezası tutarını 15 gün içerisinde ödeyecek olan sürücüler, %25 oranındaki indirimden yararlanarak 64/1-b-2 trafik cezası tutarı için 327 TL ödeyebilir.

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