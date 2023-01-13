64/1-b-3 trafik cezası nedir? 64/1-b-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücüler trafikte hareket hâlindeyken araçlarının ışıklarını doğru bir şekilde kullanmalıdır. Aksi takdirde sürücülere 64/1-b-3 trafik cezası gibi belli başlı cezalar verilir. 64/1-b-3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın ışıklarının gece vaktinde kullanılması gereken durumlarda yakılmamasından dolayı oluşur. 15 gün içerisinde bu cezayı ödemek isteyen kişiler %25 indirimli olarak hesaplanan miktarı yatırabilir. Cezayı son ödeme tarihinde ödeyecek olan kişiler ise erken ödeme indiriminden yararlanamaz.

64/1-b-3 trafik cezası nedir?

Gece vaktinde araç ışıklarının doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Aracın ışıklarının doğru bir şekilde kullanılmaması ya da gerekli olduğunda yakılmaması, ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla sürücüler, gece vaktinde karşılaşma durumlarında araç ışıklarını mutlaka kullanmalıdır. 64/1-b-3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu doğrultuda aracın ışıklarının gece karşılaşmalarında yakılmaması olarak açıklanabilir. 64/1-b-3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ışıklar, özellikle de gece vakitlerinde iki aracın karşılaştığı zamanda söndürülmemelidir. Işıkların bu tarz durumlarda söndürülmesi kazaya neden olabilir.

64/1-b-3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafikte gece karşılaşmalarında araç ışıklarını kapalı tutan sürücüler 64/1-b-3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ceza alır. 64/1-b-3 trafik cezasını ihlal eden ve ceza kesilen kişiler sürücülerdir. Ancak bu tarz trafik cezaları, aracın plakasına da yazılabilir. Böylece trafik cezası araç sahibi tarafından alınmamış olsa bile plakaya yazıldığı için araç sahibine gelir.

64/1-b-3 trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılından itibaren trafik cezalarının güncel tutarları sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Aracın ışıklarının gece karşılaşmalarında kapalı tutulması durumunda alınan 64/1-b-3 trafik cezası tutarı 436 TL olarak belirtilmiştir. Erken ödeme indiriminden yararlanmayacak olan sürücüler 64/1-b-3 trafik cezası tutarı olarak ilgili kurumlara 436 TL ödemelidir. Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen sürücüler 64/1-b-3 trafik cezası tutarını %25 indirimli olarak yatırabilir. Bu doğrultuda 64/1-b-3 trafik cezası tutarı 327 TL'ye düşer. Ceza puanı 10 olan bu trafik cezasını erken ödeme indiriminden yararlanarak ödemek isteyen sürücülerin, cezanın verildiği tarihten sonra en geç 15 gün içerisinde indirimli tutarı ilgili kuruma yatırmaları gerekir.