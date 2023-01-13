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64/1-a-3 trafik cezası nedir? 64/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

11.01.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezalarının maddeleri, bu cezaların ihlal konularına dair bilgi edinilmesini için önemli bir kaynaktır. Sürücülerin trafikte ihlal ettikleri kurallara göre düzenlenen bu maddeler belli bir ceza tutarına sahiptir. Her sene güncellen trafik cezası tutarları da sıklıkla araştırılan hususlardan olur. 64/1-a-3 trafik cezası da aracın ışığını doğru kullanmama kategorisi altında bulunan bir kural ihlali maddesidir. Güncel 64/1-a-3 trafik cezası tutarı nedir?

64/1-a-3 trafik cezası nedir? 64/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her bir sürücü ehliyet alma sürecinde öğrendiği trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Aksi takdirde sürücülere yaptıkları kural ihlaline göre belli bir miktarda trafik cezası uygulanır. Bu ceza maddelerinden biri de 64/1-a-3 olarak bilinir. Söz edilen bu trafik cezası, sürücülerin aracın ışıklarını doğru bir şekilde kullanmamaları ile ilişkilidir. Kişiler bu cezayı aldıkları takdirde son ödeme tarihine kadar veya 15 gün içerisinde güncel ceza tutarını ilgili kuruma yatırmalıdır.

64/1-a-3 trafik cezası nedir?

Sürücülerin trafikte uymaları gereken kurallar hayati önem taşır. Trafikte kural ihlali yapılması sonucunda ise trafik cezası alınır. Bu bağlamda 64/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da sıklıkla araştırılır. Krayolları Trafik Kanunu tarafından belirtildiği üzere 64/1-a-3 trafik cezasının kural ihlalinin konusu, kuyruk ışıklarının uzağı ve yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanılmamasıdır. Yani bu cezayı alan kişiler, aracın uzağı ve yakını gösteren ışıkları ile arka kenar-arka park lambasını birlikte yakmamış demektir.

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64/1-a-3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Sürücülerin trafikte hareket hâlindeyken aracın ışıklarını doğru kullanmaya yönelik kurallara dikkat etmeleri gerekir. Aksi takdirde 64/1-a-3 cezası gibi kural ihlali maddeleri devreye girer. Yani trafikte aracın uzağı ve yakını gösteren ışıkları ile kuyruk (arka park lambası-arka kenar) ışıklarını bir arada kullanması gerektiği hâlde bu kuralı ihlal eden kişiler 64/1-a-3 cezasını alır. 64/1-a-3 sürücülere uygulanan bir cezadır ancak 64/1-a-3 gibi cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza araç sahibine iletilir.

64/1-a-3 trafik cezası tutarı nedir?

Güncel trafik cezası tutarları sıklıkla araştırılan konulardandır. Bu nedenle 64/1-a-3 maddeli trafik cezası tutarının 2023 yılı itibariyle kaç TL olduğu da pek çok kişi tarafından sorgulanır. Aracın kuyruk ışıkları ile yakını ve uzağı gösteren ışıklarını bir arada yakmamak ile ilişkili olan 64/1-a-3 trafik cezası tutarı 436 TL olarak belirlenmiştir. Sürücüler bu cezanın tutarını erken ödeme indirimi kapsamında ödemek istedikleri takdirde %25 indirimden yararlanabilir. Yani 64/1-a-3 trafik cezası tutarı erken ödeme indirimi kapsamındaki tutarı 327 TL'dir.

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