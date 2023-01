64/1-b-1 trafik cezası nedir? 64/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Araç ışıklarının yanlış bir şekilde kullanılması durumunda sürücülere belli başlı trafik cezaları uygulanır. Bu cezalardan biri de 64/1-b-1 maddeli trafik cezası olarak belirtilebilir. Söz konusu trafik cezasının 2023 yılı itibariyle belirtilen tutarı 15 gün içerisinde ya da son ödeme tarihine kadar ilgili kuruma yatırılmalıdır. 64/1-b-1 maddeli trafik cezasının 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ise sürücüler %25 indirim fırsatından yararlanabilir.

64/1-b-1 trafik cezası nedir?

Sürücüler trafik kurallarına her yerde ve her durumda uymakla yükümlüdür. Trafik kurallarının hem yayaları hem de bütün sürücülerin can ve mal güvenliğini korur. Aracın ışıklarının doğru bir şekilde kullanılmaması durumunda ise sürücülere belli başlı trafik cezaları uygulanır. Bu cezalar arasında 64/1-b-1 maddeli trafik cezası da yer alır. 64/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu aracın sis ışıklarının yanlış bir şekilde yakılması ile alakalıdır. Yani 64/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu karlı, sağanak yağmurlu ve sisli havalar haricinde gece vaktinde sis ışıklarını farlarla beraber yakmaktır.

64/1-b-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

Gece vakti aracın sis ışıklarını yakmak mümkündür. Ancak gece vaktinde aracın sis ışıkları ile farların birlikte yakılması için havanın sağanak yağmurlu, karlı ya da sisli olması gerekir. 64/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kapsamda hava şartları zorlu değilken aracın sis ışıklarını farlarla beraber yakan kişilere 64/1-b-1 cezası uygulanır. 64/1-b-1 trafik cezası sürücülere uygulansa da bu tarz cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza araç sahibine iletilir. Sürücüler 64/1-b-1 cezasını aldıkları takdirde güncel ceza tutarını son ödeme tarihine kadar internet üzerinden veya PTT şubelerine giderek ödemelidir.

64/1-b-1 trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı itibarıyla bütün trafik cezası maddelerinin tutarı güncellenmiştir. Dolayısıyla aracın sis ışıklarının gerekli olmayan anlarda farlarla birlikte yakılmasıyla ilgili olan 64/1-b-1 cezası tutarı da pek çok kişi tarafından araştırılır. 64/1-b-1 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar 15 gün içerisinde ödenecek ise sürücülere %25 indirim uygulanır. Yani 15 gün içerisinde ödenen 64/1-b-1 trafik cezası tutarı 327 TL'ye düşer.