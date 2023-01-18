64/1-a-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 64/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Pek çok kişinin içeriğini araştırdığı 64/1-a-2 trafik cezası, sürücünün arabanın yakını gösteren ışığını yakmaması ile ilişkilidir. Yani gerekli yerlerde ve durumlarda arabanın yakını gösteren ışığını yakmayı unutan ya da bu kuralı göz ardı eden sürücülere 64/1-a-2 cezası uygulanır. Dolayısıyla bu cezayı alan sürücülerin 15 gün içerisinde ya da son ödeme tarihine kadar ceza tutarını ilgili kuruma ödemeleri gerekir. Bu doğrultuda 64/1-a-2 cezasının güncel tutarı da sıklıkla araştılır.

64/1-a-2 trafik cezası nedir?

Trafik kurallarını ihlal etmenin belli başlı sonuçları vardır. Bunlardan en önemlisi diğer sürücülerin ya da yayaların riske atılmasıdır. Dolayısıyla trafik kurallarını ihlal eden kişilere ceza uygulanması zorunludur. 64/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabanın yakını gösteren ışığının yakılmamasıyla ilgilidir. Gerekli görülen yerlerde ya da durumlarda arabanın yakını gösteren ışığını yakmamak, 64/1-a-2 trafik cezasının alınması ile sonuçlanır. 64/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince kuralı şu şekilde tanımlayabiliriz: Geceleri, yerleşim yeri dışında ve içinde olan yollardaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken ya da bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar; gündüzleri de görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzer havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmamasıdır.

64/1-a-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Kısaca 64/1-a-2 trafik cezası arabanın yakını gösteren ışığının yakılmaması durumunda sürücülere verilen bir cezadır. Ancak bu cezanın nedeninin anlaşılabilmesi için aracın yakını gösteren ışığının yakılması gereken yerler ile koşulların da bilinmesi gerekir. Yerleşim birimleri dışında, gece vaktinde ve yerleşim içindeki kara yollarındaki karşılaşmalarda arabanın yakın ışığı yakılmalıdır. Ayrıca bir aracı geçerken bu araç ile yan yana gelinceye kadar ve gündüz vaktinde hava durumu riskli olduğunda da arabanın yakını gösteren ışığı kullanılmalıdır. Bu kurala uymayan sürücüler ise "64/1-a-2 trafik cezası kimlere uygulanır?" sorusuna yanıt olan gruptadır. 64/1-a-2 trafik cezası bu kurala uymayan sürücülere verilmekle birlikte eğer araç plakasına ceza yazılırsa ceza araç sahibine gönderilir.

64/1-a-2 trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılında güncellenen trafik cezası tutarları, ceza maddesine göre değişiklik gösterir. Arabanın yakını gösteren ışığını gerekli durumlarda yakmamak ise 64/1-a-2 cezasının ödenmesini gerektirir. Yapılan güncellemelere göre 64/1-a-2 trafik cezası tutarı 951 TL'dir. Ancak erken ödeme indirimi kapsamında trafik cezalarına %25 oranında indirim yapılır. Dolayısıyla 64/1-a-2 trafik cezası tutarı 15 gün içerisinde ödemek isteyen kişiler 713,25 TL ödeyebilir. 64/1-a-2 trafik cezası tutarı dışında bu ceza sahiplerine 20 ceza puanı eklenir.