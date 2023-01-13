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64/1-b-5 trafik cezası nedir? 64/1-b-5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

12.01.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları arasında yer alan 64/1-b-5 maddesi, aracın ışıklarının kurallara uygun olmaması ile ilişkilidir. 64/1-b-5 trafik cezasının uygulandığı sürücülerin ehliyetlerine belli bir ceza puanı da yansıtılır. Dolayısıyla sürücüler bu trafik cezası maddesinin içeriğini öğrenmeli ve belirtilen kurala uyum sağlamalıdır. Ayrıca 64/1-b-5 trafik cezasının uygulandığı sürücüler, bu cezayı son ödeme tarihine kadar ilgili kuruma yatırmalıdır. Peki, 64/1-b-5 trafik cezası güncel tutarı nedir?

64/1-b-5 trafik cezası nedir? 64/1-b-5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Sürücüler araçlarının ışıklarını kurallara uygun olarak kullanmalıdır. Bununla birlikte araca takılan ışıkların da trafik kurallarına uygun olması gerekir. 64/1-b-5 maddeli trafik cezası da aracın üzerinde trafik kurallarına uygun olmayan ışıkların kullanılmasıyla ilgilidir. Söz konusu trafik cezasının uygulandığı sürücüler, 15 gün içerisinde bu cezayı ilgili kuruma yatırarak %25 indirimden yararlanabilir. Erken ödeme indirimini kaçıran sürücüler ise 64/1-b-5 trafik cezasının net tutarını internet üzerinden ya da ilgili kurumlara giderek ödemelidir.

64/1-b-5 trafik cezası nedir?

Trafik kuralları kapsamında araç ışıklarının durumunun ve kullanımının önemli bir yer tutar. Her nasıl ki araç ışıklarının belirli kurallar dâhilinde kullanılması gerekiyorsa yine bu ışıkların da kurallar dâhilinde takılması gerekir. Yani sürücüler, araçlarına trafik kurallarına aykırı olan ışıkları takmamalıdır. Modifiye amacıyla araçlara takılan ve trafik kurallarını ihlal eden ışıklar, diğer sürücüleri rahatsız edebildiği gibi kazalara sebebiyet verebilir. Bu doğrultuda sürücülere 64/1-b-5 maddeli trafik cezası uygulanır. 64/1-b-5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak kurallara uygun olmayan ışıkların takılması ve kullanılmasıdır.

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64/1-b-5 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarını ihlal eden araç ışıklandırmalarını kullanan sürücülere 64/1-b-5 maddeli trafik cezasının uygulanması gerekir. Yani 64/1-b-5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yönetmelik tarafından belirlenen kurallara aykırı olan araç ışıklarının bulundurulması ve kullanılmasıdır. Söz edilen bu kuralı ihlal eden sürücüler, kendilerine 64/1-b-5 trafik cezası uygulandığı takdirde bu cezayı 15 gün içerisinde %25 oranında indirimli olarak ödeyebilir.

Aracında yönetmelik tarafından belirtilen esaslara aykırı olan ışıkları kullanan sürücülere uygulanan 64/1-b-5 trafik cezası, sürücülerin ehliyetlerine belli bir ceza puanının yansıtılmasını da beraberinde getirir. Güncel olarak belirtilen 64/1-b-5 trafik cezası ceza puanı ise 20 olarak bilinir. Bu trafik cezası, sürücünün ehliyetine el konulmasını gerektirmez. Ancak sürücünün farklı kural ihlalleri de bulunduğu takdirde 64/1-b-5 trafik cezası nedeniyle ehliyetine eklenen 20 puan riskli olabilir.

64/1-b-5 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik Ceza Rehberi ile sürücülere güncel olarak duyurulan trafik cezası tutarları, pek çok sürücü tarafından sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla aracında yönetmelikleri ihlal eden ışık bulunan ve bu ışıkları kullanan sürücülere uygulanan 64/1-b-5 maddeli trafik cezasının güncel tutarına da mutlaka değinilmelidir. 2023 yılında 64/1-b-5 trafik cezası tutarı 436 TL olarak belirtilmiştir. Ancak erken ödeme kapsamında 64/1-b-5 trafik cezası tutarı 327 TL olarak ödenebilir. %25 oranındaki bu indirimden yararlanmak isteyen sürücüler 15 gün içerisinde 64/1-b-5 trafik cezası tutarını ilgili kurumlara giderek yatırmalıdır.

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