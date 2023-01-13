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54/1-a trafik cezası nedir? 54/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

11.01.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte kural ihlali durumlarında trafik cezaları kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkar. Cezalar her ne kadar insanların canını sıksa da bu cezaların en önemli sebebi trafik kazalarına engel olmak ve trafiğin akışı ve düzenini güvenli ve hızlı bir şekilde sağlamaktır. Trafik cezaları konusu özellikle dikkat edilmesi gereken kurallardır. Karayolları Trafik Kanunu'nca belirlenmiş kurallardan birisi olan 54/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

54/1-a trafik cezası nedir? 54/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikteki her durum için belirli kurallar vardır. Bu kurallar hem sürücüler hem de yayalar için geçerlidir. Bu kurallara uymayan kişilere çeşitli cezalar uygulanır. Bu cezalar para cezası, ceza puanı ya da hapis cezası olabilir. Trafik kuralları herkes tarafından uyulması gereken kurallardır. Trafik kuralları hem akış hem durgun hâldeki trafiğin düzenlenmesi hem de can ve mal güvenliğini koruma amacıyla uygulanır.

54/1-a trafik cezası nedir?

54/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, 54/1-a koduyla Trafik Ceza Rehberinde öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı bir şekilde geçmek olarak açıklanır. 54/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu önde giden aracı geçerken kurallara uymamaya yönelik olarak karşımıza çıkan bir cezadır. Öndeki aracı geçerken kurallara riayet etmeden geçmek yasak konulardan biridir. Bu bağlamda öndeki aracı sollama yaparken kurallara riayet etmeden geçenlere 54/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kapsamında bulunan para cezası uygulanır.

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54/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

54/1-a trafik cezası öndeki aracı geçerken kurallara uymadan geçilme cezasına denir. Bu kurallara uymayan sürücülere kara yolları trafik kanunu gereğince 54/1-a cezası uygulanır. 54/1-a trafik cezası, önünde hareket hâlinde olan aracı kurallara uygun olmayan bir şekilde geçmeye çalışan kişiye uygulanır. Bu ceza, para cezası olarak kişiden temin edilir. Ayrıca 54/1-a maddesinden ceza kesilen kimselere para cezası dışında ehliyetine 20 ceza puanı olarak yansır. 54/1-a trafik cezası sürücülere uygulanmakla birlikte araba plakasına da ceza olarak yansıtılabilir.

54/1-a trafik cezası tutarı nedir?

Hatalı bir şekilde ve kurallara riayet etmeden hareket hâline olan öndeki aracı sollayan sürücülere uygulanan 54/1-a trafik cezası hem para hem de ehliyete ceza puanı yansıması şeklinde uygulanan bir cezadır. 54/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için belirlenen miktar 951 TL olarak uygulanır. Bu rakama her yıl enflasyon oranları göz önünde bulundurularak zam yapılır. Trafik cezaları konusunda önemli olan bir detay bulunur ve bu detay da erken ödeme indirimidir. Trafik cezaları tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 oranında bir indirim uygulanır. Her cezada olduğu gibi bu cezada da 15 gün içerisinde ödeme yapılan cezalar yüzde 25 oranından indirimli bir şekilde ödenir. 54/1-a trafik cezası tutarı da indirimli olarak ödenirse ceza tutarı 713,25 TL olur.

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