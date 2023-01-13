54/1-b trafik cezası nedir? 54/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu içerisinde yer alan trafik ceza kodları kişilerin hangi trafik ihlalini gerçekleştirdiğini de ayrıntılı bir şekilde belirtir. 54/1-b trafik cezası akış hâlindeki trafikte ilerlerken araçların birbirlerini geçmeleriyle ilgili olan bir kuraldır. Sollamak olarak da adlandırabileceğimiz bu geçme durumu belirli kurallar dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Sollama yapılırken trafik durumunun, yol çizgilerinin ve trafik levhasının sollamaya uygun olduğunu belirtecek şekilde olmalıdır. Bu kuralı ihlal eden kişilere 54/1-b cezai işlemi uygulanır.

54/1-b trafik cezası nedir?

Trafikte yaşanabilecek kazaların ya da sorunların engellenebilmesi adına bazı kurallar bulunur. Bu kurallara riayet etmeyenler hakkında da bazı cezai işlemler uygulanır. 54/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu da Karayolları Trafik Kanununda bulunan 54. madde açıklanan hatalı sollama cezası olarak bildirilir. Araçların sollama yapmamaları gereken yerlerde sollama yapması trafik kanunlarına göre bir suçtur. 54/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca hatalı sollama cezası olarak adlandırılır. Sollamanın yasak olduğu yerlerde sollama yapanlara uygulanan cezai işlem trafik kurallarını korumak açısından oldukça önemlidir. Sollamanın yasak olduğu yerler ise şu şekilde sıralanabilir:

Sollamanın trafik levhası aracılığıyla yasaklandığı yerler

Okul geçitleri

Yaya geçitleri

Dönemeçler ve görüşün yeterli olmadığı tepe üstleri

Kavşaklar ve kavşak yaklaşımları

Gidişe ve gelişe ayrılmış bir şerit olan iki yönlü yola sahip tünel ve köprüler

Demir yolu geçitleri

54/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

54/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, sollama yapılmasının yasak olduğu yerlerde sollama yapan ve bu kuralı ihlal eden kişilere uygulanan bir cezadır. 54/1-b trafik cezası, trafikte araçların sollama yapılmaması gereken yerlerde sollama yapmanın cezası olarak bilinir. Bu kuralı ihlal eden kişilere 54/1-b cezai işlemi uygulanır. Hatalı sollama cezası bu kuralı ihlal eden sürücülere uygulanmakla birlikte kimi zaman bu cezalar araç plakasına yazılarak araç sahibine iletilir.

54/1-b trafik cezası tutarı nedir?

54/1-b trafik cezası tutarı da diğer trafik cezaları gibi her yıl enflasyon oranlarına göre değişiklik gösterir. 2023 yılı için belirlenen 54/1-b trafik cezası tutarı 951 TL'dir. Birçok trafik cezasında olduğu gibi 54/1-b trafik cezası tutarını yüzde 25 indirimli ödeyebilmek için ceza geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmak gerekir. Ceza kesilen kişi eğer 15 iş günü içinde cezayı öderse 54/1-b trafik cezası tutarı indirimle birlikte 713,25 TL olur. Ayrıca bu cezayı alan kişiye 20 ceza puanı da uygulanarak ehliyetine yansıtılır.