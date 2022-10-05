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5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir?

05.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5735 sayılı kanunla ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya değinmesinin ardından merak konusu oldu. Detaylar Resmi Gazete'nin, 23 Şubat 2008 Cumartesi günkü yayınında yer aldı. Peki 5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir? İşte ayrıntılar...

5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti ve MHP olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifi' ifadelerini kullanarak 5735 sayılı kanun hakkında sözler sarf etti. Bununla beraber 5735 sayılı kanunun içeriği merak konusu oldu. Peki 5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir? İşte ayrıntılar...

5735 SAYILI KANUN NEDİR?

Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2008 gününde yer alan içerikte 5735 sayılı kanun, "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" başlığıyla açıklanmıştır.

5735 sayılı kanun nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği 5735 sayılı kanunun içeriği nedir?

5735 sayılı kanun:

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına “bütün işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez.Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anayasa
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