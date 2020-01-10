5G destekli MediaTek Dimensity 800 tanıtıldı

MediaTek Dimensity 800 olarak isimlendirilen bu yonga seti 5G desteği ile ön plana çıkıyor. 8 çekirdekli bir yapısı olan bu yonga setinde 2.0 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A76 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A55 çekirdeği yer alıyor. Cortex A76 çekirdekleri performansa odaklanırken, Cortex A55 ise güç tasarrufuna odaklanıyor.

Bu yonga seti, rakiplerine göre 5G bandında yüzde 30’a varan performans artışı vadediyor. Bir önceki nesil APU’nun iki katından daha fazla performansa sahip olan MediaTek AI İşleme Birimi, APU 3.0 ile birlikte geliyor. Dimensity 1000’de yer alan 4.5 TOPS yerine bu yonga setinde fiyatı uygun tutabilmek adına 2.4TOPS’a yer veriliyor.

Dimensity 800 serisi 64 Megapiksel çözünürlüğünde tek kamera kurulumu ve 32 Megapiksel + 16 Megapiksel çift kamera kurulumunu destekliyor. Bu yonga seti ayrıca AI-otomatik odaklama, otomatik pozlama, otomatik beyaz dengesi, gürültü azaltma, yüksek dinamik aralık (AI HDR) ve yüz algılama donanımının yanı sıra dünyanın ilk çok çerçeveli 4K video HDR özelliğine (Video HDR) sahip.