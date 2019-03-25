"5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağız"

CEM ŞAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak." dedi.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G ile ilgili standartlaşma çalışmalarının bitmeden ilk ürünlerin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Dünya nüfusunun üçte birinin 4G'ye erişim sağladığını ifade eden Sayan, 5G'nin sadece iletişim alanında değil, tüm sektörleri çok yakından etkileyecek bir teknoloji olduğunu aktardı.

Haberleşme teknolojilerindeki ses, veri, görüntü iletiminin 5G ile başka bir boyuta taşınacağını belirten Sayan, 5G'nin yenilikçi hizmetleri de beraberinde getireceğini vurguladı.

Sayan, 5G'nin standartlaşmasıyla ilgili çalışmaların 2016 yılında başladığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 4,5G yetkilendirmesini yaparken 5G'ye uygun bir yetkilendirme rejimi izledik ve frekansları tahsis etmiş olduk. Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak. 5G'yi mevcut yetkilendirmeyle kullanabiliyor olacağız." dedi.