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5'inci kat penceresinden düşen minik Ali, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ali Çelik (2), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ali Çelik (2), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Evin bir odasında oynayan Ali Çelik, anne Sevgül Çelik'in mutfakta olduğu sırada evin penceresinden aşağıya düştü. Beton zemine düşen Ali Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çelik’in ölüm haberi Sevgül- Sunalp Çelik çiftini yasa boğdu. Ali Çelik için Kepez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İnşaat firması sahibi baba Sunalp Çelik, cenazede taziyeleri kabul etti. Ali Çelik, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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