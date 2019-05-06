6-12 Mayıs haftalık burç yorumları

BAŞAK 6-12 Mayıs haftasına başladığınızda kariyer konularınız ve geleceğiniz sizler için ön planda olacaktır. İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs Pazartesi günü Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI TERAZİ 6-12 Mayıs haftasına olumlu gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. İyimser yanınızın ön planda olduğu bir zamanda olacaksınız. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz gündeme gelebilir. DEVAMI AKREP 6-12 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız ön planda olabilir. Özellikle borçlarınız, ödemeleriniz vaktinizi alabilir. Pazartesi günü 6 Mayıs’ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI YAY 6-12 Mayıs haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacak. Partnerinizle beraber iletişiminizin arttığı bir süreçte olabilirsiniz. Her şeyi konuşarak çözebileceğiniz bir haftada olacaksınız. DEVAMI OĞLAK 6-12 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız öncelikli konunuz olabilir. Altınızda çalışanlarla beraber yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. DEVAMI