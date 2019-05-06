6-12 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda enerjiniz yükseliyor. İletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir hafta başı yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız gündemde olabilir. Eğitim hayatınızda da emek vermeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. DEVAMI
BOĞA
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Yeni yatırımlar yaparak da beklentinizin üstünde kazanabilirsiniz. DEVAMI
İKİZLER
6-12 Mayıs haftasına enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmayı planlayabilirsiniz. Kısacası odak noktanız kendiniz olacaksınızdır. DEVAMI
YENGEÇ
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir. Enerjiniz biraz düşük olsa da geçmişte bıraktığınız bir konuyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda şansınız çok açık olacak. Arkadaşlarınızla beraber de vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Pazartesi günü 6 Mayıs’ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI
BAŞAK
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda kariyer konularınız ve geleceğiniz sizler için ön planda olacaktır. İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs Pazartesi günü Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI
TERAZİ
6-12 Mayıs haftasına olumlu gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. İyimser yanınızın ön planda olduğu bir zamanda olacaksınız. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz gündeme gelebilir. DEVAMI
AKREP
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız ön planda olabilir. Özellikle borçlarınız, ödemeleriniz vaktinizi alabilir. Pazartesi günü 6 Mayıs’ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI
YAY
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacak. Partnerinizle beraber iletişiminizin arttığı bir süreçte olabilirsiniz. Her şeyi konuşarak çözebileceğiniz bir haftada olacaksınız. DEVAMI
OĞLAK
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız öncelikli konunuz olabilir. Altınızda çalışanlarla beraber yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. DEVAMI
KOVA
6-12 Mayıs haftasına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu olacağınız mutlu zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI
BALIK
6-12 Mayıs haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz odaklı olabilirsiniz. Aile bireylerine vakit ayırmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI
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