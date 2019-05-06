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6-12 Mayıs haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bu hafta tek bir gezegenimiz burç değiştiriyor. Merkür’ün Boğa burcuna geçtiği bu haftada bizleri neler bekliyor?

6-12 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda enerjiniz yükseliyor. İletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir hafta başı yaşayabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız gündemde olabilir. Eğitim hayatınızda da emek vermeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Yeni yatırımlar yaparak da beklentinizin üstünde kazanabilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

6-12 Mayıs haftasına enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmayı planlayabilirsiniz. Kısacası odak noktanız kendiniz olacaksınızdır. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir. Enerjiniz biraz düşük olsa da geçmişte bıraktığınız bir konuyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda şansınız çok açık olacak. Arkadaşlarınızla beraber de vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Pazartesi günü 6 Mayıs’ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI

BAŞAK

basak

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda kariyer konularınız ve geleceğiniz sizler için ön planda olacaktır. İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs Pazartesi günü Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

6-12 Mayıs haftasına olumlu gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. İyimser yanınızın ön planda olduğu bir zamanda olacaksınız. Akademik hayatınız, yurt dışı işleriniz gündeme gelebilir. DEVAMI

AKREP

akrep

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız ön planda olabilir. Özellikle borçlarınız, ödemeleriniz vaktinizi alabilir. Pazartesi günü 6 Mayıs’ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI

YAY

yay

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacak. Partnerinizle beraber iletişiminizin arttığı bir süreçte olabilirsiniz. Her şeyi konuşarak çözebileceğiniz bir haftada olacaksınız. DEVAMI

OĞLAK

oglak

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız öncelikli konunuz olabilir. Altınızda çalışanlarla beraber yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. DEVAMI

KOVA

kova

6-12 Mayıs haftasına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu olacağınız mutlu zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

6-12 Mayıs haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz odaklı olabilirsiniz. Aile bireylerine vakit ayırmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. DEVAMI

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