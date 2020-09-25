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6-8 Ekim Kobani olaylarında yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili Ankara merkezli 7 ilde yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile 6-8 Ekim 2014 tarihinde ülke genelinde başlatılan ve Kobani olayları olarak bilinen sokak eylemleri kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili Ankara merkezli 7 ilde yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile 6-8 Ekim 2014 tarihinde ülke genelinde başlatılan ve Kobani olayları olarak bilinen sokak eylemleri kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın ve şehir yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya ve bazı yayın organları üzerinden, halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmesi yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı tespit edildi.

Kobani olaylarının başlangıcı
Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan 22 Eylül 2014 tarihinde, “Halkımızı topyekun bu yüksek yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum” şeklinde açıklama yaparak, Kobani olaylarının başlaması talimatını verdi. Hemen arkasından 6 Ekim 2014 tarihinde, “Halkımız direnmek zorundadır. Halkımıza sadece bir şey kalıyor. O da büyük bir direniştir” ifadelerini kullanan Öcalan, halkı sokağa davet etti.
Terör örgütü PKK’nın kurucularından Murat Karayılan ise 20 Eylül 2014 tarihinde, “Sınırlar kalkmalı, Urfa ile Kobani birleşmeli. Bu direnişe katılmak esas alınmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.
KCK’nın sözde Yürütme Eş Başkanı, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran 7 Ekim 2014 tarihinde, “Tüm sokaklar Kobani sokaklarına dönüştürülmeli, eyleme geçilmelidir. Kendi öz savunmasını güçlendirerek, ‘her yer Kobani, her yer direniş-serihildan’ anlayışı ile direnişini zafere taşımalıdır” ifadelerini kullanarak sokak eylemlerinin yoğunlaşması konusunda çağrısını beyan etti.
Öte yandan KCK’nın sözde Yürütme Eş Başkanı, Cuma kod adlı Cemil Bayık 17 Eylül 2014 tarihinde, “Türk devleti IŞİD çetelerinin Kobani kuşatmasına destek vererek yeni bir katliam hazırlığı içindedir. Acil eyleme geçelim” çağrısında bulundu. Terör örgütü üyesi Bayık, 1 Ekim 2014 tarihinde ise “Amed’de 2 Ekim 2014 Perşembe günü yaşam durmalı. Hiçbir esnaf kepenk, kontak açmamalı, hiçbir aile çocuğunu okula göndermemelidir. Direneceksek bugün direneceğiz, Amed halkı alanlara inmelidir” şeklinde beyanda bulundu.
Diğer yandan HDP sosyal medya hesabı üzerinden 6 Ekim 2014 tarihinde yapılan paylaşımda ise “Halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bu çağrılar üzerine, 6 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü üyeleri tarafından 35 il ve 96 ilçede toplam 131 yerleşim yerinde sokak eylemleri başlatıldı. 6-8 Ekim Kobani olaylarında 37 vatandaş ise hayatını kaybetti. Öte yandan 326’sı güvenlik görevlisi, 435’i sivil olmak üzere toplamda 761 vatandaş da yaralandı. Ayrıca sokak olayları sırasında 197 okul, 165 belediye binası ve aracı, 261 adet özel-kamu banka ve ATM’si, sivillere ait 729 adet araç, bin 731 ev ve iş yeri hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.

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