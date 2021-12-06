6 Aralık günlük burç yorumları: Yenilikler içinde olabilirsiniz

Terazi burcu taşınmaya dair düşünceler, araştırmalar içinde olabilir. Balık burcu için finansal konularda akılcı ilerleme zamanı. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Güne hızlı başlayabilir ve iş ve eğitim hayatınızla ilgili görüşmeler, anlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. İmzalar atabilirsiniz. Yasal bir süreç içerisine girebilir veya yasal süreçlerinizle ilgili aktif bir gündem içinde olabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal ortaklıklar, finansal konularla ilgili anlaşma ve imzalar gündeminizde olabilir. Bazı sırlar ve saklı kalan konular konuşulabilir. Geleceğe dair hedeflerinize dair fikir alabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizde finansal paylaşımlar gündeminizde olabilir. İş birliği isteği ve ihtiyacında olabilirsiniz. İş birliği içinde olarak daha başarılı işler yapabilir, çözümlere ulaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içinde iş ilişkileri, müşteriler ve çalışanlar, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler ve uğraşlar gündeminizde olabilir. Sorun çözme ve iyileştirme sizin için ön planda ve önemli olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iş hayatınızda kendinizi gösterebilir, iş hayatınızla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinize güvenerek ilerleyin ve kendinizi göstermekten çekinmeyin. Yönetme ve kontrol etme eğiliminiz artabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Güne hızlı bir tempo ile başlıyor eviniz ve çocuklarınızla ilgilenebilir, aileniz için çabalayabilirsiniz. Aile olma, çocuk shibi olmaya dair konular ve konuşmalar gündeme gelebilir. Kadersel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kardeşleriniz ve ailenizle bir araya gelebilir, yardımlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Daha önce yaşanmış kırgınlıklar giderilebilir. Taşınmaya dair düşünceler, araştırmalar içinde olabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili ödemeleriniz ve harcamalarınız olabilir. Kısa eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kısa yolculuklar için harcamalar yapabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kazançlarınız ve birikimlerinizle ilgili uğraşlar ve düzenlemeler içinde olabilirsiniz. Kendinize olan güvenin arttığı, kendi isteklerinizin ve çıkarlarınızın peşinden gidebileceğiniz bir gün.

OĞLAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geleceğe dair planlar gündeminizde olabilir. Dış görüntünüzle ilgilenebilir, hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yaşam yolunuzla ilgili uzun vadeli olacak yenilikler içinde olabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iş veya özel hayatınıza dair gelecek planları, geleceğe dair merak duyma ve spiritüel çalışmalar, destekler gündeminizde olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerle ilgilenebilirsiniz. Sosyal medya kazalarına dikkat edin.

BALIK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde arkadaşlarınızla ilişkileriniz ön planda olacaktır. Kadınlarla iş birliği içerisine girebilir, kadın arkadaşlarınızdan destek ve yardım görebilirsiniz. Finansal konularda akılcı ilerleme zamanı.



