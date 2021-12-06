6-12 Aralık Pazartesi haftalık burç yorumları: "Fırsatın arttığını görebilirsiniz"

İkizler hayatındaki insanlardan hassasiyetler görebilir ve içten içe hassas olabilir. Kova burcunun aşk ilişkilerinde seçtiği tavır etkileyici ve belirleyici olacak. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının haftalık burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. İçinde bulunduğumuz hafta boyunca hem iş hem özel hayatınızda daha cesur adımlar içerisinde olabilir, korkularınızın üzerine gidebilir, risk alabilir ve zorlukları aşmakla ilgili sınanabilirsiniz. Bugünlerde aşırılıklara gitmeye karşı dikkatli olmalı ve pire için yorgan yakmamalısınız. Öfke kontrol sorunları, hatalı kararlar almanıza neden olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde gerilimler ortaya çıkabilir. Yeni ve farklı ortamlara katılabilir, her zaman bir arada olduğunuz insanlarla mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Bu hafta gerçekçi olmak ile iyimser kalmak arasında bir seçim yapmanız gerekecek. Bir süredir görmeden geldikleriniz ve içinize attıklarınız aniden ortaya çıkabilir, dışa vurabilir ve dile getirebilirsiniz. Venüs-Pluto kavuşumu ise haftanın ikinci yarısında ilişkilerde yüzleşmeleri ve nihai kararları karşınıza getirecektir. İlişkilerde kontrol mücadelesi, inatçılıklar çalışabilir. İnsanlardan finansal destek ve fayda görebilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkilerde ani değişiklikler, aniden gelişen durumlar veya birden büyüyen duygu ve düşünceler gündeme gelebilir. Kontrolsüzlük ve fevrilik, abartılı tepki ve tavırlar bu süreçte her türlü ilişkide krize neden olabilir. Soğukkanlı, kontrollü ve objektif olmanız gereken bir dönemdesiniz. Etrafınızdaki insanlara güvenirken daha temkinli olmanızda fayda var. Hafta ortasından itibaren aktif olacak Venüs-Pluto kavuşumu ile hayata daha hırsla yaklaşacak, cesur kararlar alacak ve bazı şeyleri geride bırakacaksınız. Artık size faydası olmayan düşünceleri, insanları arkada bırakma zamanı. Size zarar veren durumları daha iyi görebilirsiniz. Güzellik ve estetikle ilgili değişiklik ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kadınlarla ilişkilerinizde gizli kıskançlıklara dikkat. Kime neyinizi anlattığınıza dair daha seçici olun. Finansal konularda ise yüklü kazançlar, lüks harcamalar gündeminizde olabilir.

İKİZLER

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca mevcut düzeninizi ve rutinlerinizi değiştiren ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu etki bazılarınız için taşınma, düzen değişikliği ve spor, diyet gibi konu başlıklarını gündeme getirirken bazılarınız için iş hayatında yenilik ve değişimleri getirecektir. Bazı iş bağlantılarınızı bitirebilir, istifa gibi radikal kararlar almaya gidebilir veya iş hayatınızla ilgili cesaret isteyen bir karar alabilirsiniz. İş veya eğitim hayatınızda büyüme ve gelişme süreci içerisindesiniz. Attığınız adımlar ve harcadığınız çaba, ilerleyen süreçte başarı ve maddi kazanç olarak size geri dönebilir. Size zarar veren alışkanlıkları hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Bu hafta zararlı alışkanlıklara, zehirlenmelere karşı ekstra dikkat etmeli. Küslük ve dargınlık yaşanan ilişkilerinizde barışmalar olabilir. Hayatınızdaki insandan alınganlık ve hassasiyetler görebilir, siz de içten içe hassas olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca aşk ilişkilerinizde aniden gelişen, aniden büyüyen konu ve durumlar içerisinde olabilirsiniz. İletişimden kaçınmak, içe çekilmek, mesafeleşme bu süreçte ilişkilerinizi daha fazla zorlayabilir. Bir süredir içinize attığınız beklentilerinizi bugünlerde birden dile getirebilir ve bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde, finansal konular veya cinselliğe dair gündemler kriz getirebilir. Daha temkinli olma ve duygu kontrolünü sağlama zamanı. İş hayatında ise geleceğe dair tasarılar, projeler, görüşmeler gündeminizde olacaktır. Haftanın ilk yarısında büyük sözler vermekten kaçının ve büyük konuşmayın. Dilek, dua ve meditasyon için oldukça uygun günler olacaktır. İş hayatınızda ise yaratıcılığınızı kullanma zamanı. Bu hafta beklenmedik yerlerden paralar gelebilir, sürpriz hediyeler alabilirsiniz. Eş ve partnerin finansal durumunda yeni gündemler olabilir.

ASLAN

Bu hafta haftanın ilk yarısında hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkileriniz daha önemli ve belirgin olacak. İnsanlarla ilişkilerinizin motivasyonunuzu ve enerjinizi etkileyebileceği, belirleyebileceği bir haftadasınız. Duygularınız yükselebilir, ilişkilerinizde tutkular ve heyecanla yeni bir macera içerisine girebilirsiniz. Geçmişten gelen yüklerden, geçmiş deneyimlerden arınmak, yalnız Aslanlar için yepyeni ve kadersel kapılar açacaktır. Özellikle bu hafta tanışacağınız insanlar kadersel etkilerle karşınıza gelebilir. Bu hafta başlayacağınız yeni ilişkiler daha kadersel ilerleyebilir. Şans ve fırsatlardan yana oldukça destekleyici çalışacak olan bu hafta içerisinde mutlaka istek ve dileklerinizi daha sık tekrar edin, dilek çalışmaları yapabilir veya dualar edebilirsiniz. Gebelik, doğum gibi çocuk sahibi olmaya dair konular bazı Aslanlar için gündeme gelebilir. Kendinizi her alanda gösterme, öne çıkma, alkış toplama zamanı. Yeteneklerinizle ilgili iş girişimlerine dair uğraşlar içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca iş hayatınızla ilgili yoğun ve hareketli bir tempo içerisinde olabilirsiniz. İşlerinizde rutinin dışına çıkan durumlar karşınıza gelebilir. Sağlıkla ilgili destekler alma gerekliliği doğabilir. Kazalara karşı dikkatli olma zamanı. Stres ve negatif enerji, negatif düşünceler; günlük hayatınızda aksilikleri karşınıza getirebilir. Enerji alanınızı koruyun ve sizi aşağı çeken, negatif insanlarla iletişiminizi azaltın. Abartılı sözlerden, abartılı tavırlardan kaçınma zamanı. Aile içinde yaşanmış dargınlıklar giderilebilir. Bu hafta çocuklarınızın hayatında önemli başarılar gündeme gelebilir. Çocuklarınıza karşı daha verici olabilirsiniz. Plan dışı gebelikler, gebelikle ilgili plan dışı durumlar gündeme gelebilir. Taşınma, taşınmaz mal yatırımlarıyla ilgili gündeminizi değiştirecek durumlar olabilir. Haftanın ikinci yarısında daha net enerjiler içinde olacak ve planlarınızı uygulayabileceksiniz. Bugünlerde iş bağlantılı bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta finansal konularda abartılı riskler alma, abartılı veya gereksiz harcamalara açık enerjiler hakim olacak. Maddi konularda akılcı ve detaylı planlamalar yaptığınız, fiziksel efor harcadığınız takdirde yüklü kazançlar elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde aniden değişen dengeler ortaya çıkabilir. Kıskançlık ve kontrol, takıntı gibi durumlara dikkat etmeli ve çocuklarınızla ilişkilerinizde inatlaşmaların büyüyebilecek gerilimlere neden olabileceğini unutmamalısınız. Süregelen ilişkinizde tutku ve zaaflar yükselebilir. Yalnızlar ise gireceği ortamlarda daha çok dikkat çekebilir, beğenilebilir. Hafta ortasında Venüs - Pluto arasındaki kavuşumun etkileriyle hayatınızda kalıcı başlangıçlar, kalıcı bitişler enerjisi çalışacak. Bu dönemdeki barışmalarınız da kalıcı olabilir. Fakat biten ve sonlanan durumlar, eskisi gibi olmayacaktır. Geriye bakmak ve kendinizi geçmişte tutmak yerine sizi güçlendirecek olanın peşinden gitme zamanı.

AKREP

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca aile içi ilişkilerde ani gerilimlere ve mesafeleşmelere dikkat etmelisiniz. Yakın ilişkilerinizde aşırılık, abartılar, düşüncesizce atılan adımlar ve gösterilen tavırlar ilişkilerinizi yıpratabilir. Objektif, akılcı ve gerçekçi olduğunuzda ise daha adaletli olabilir ve doğru yolda ilerleyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların beklentilerine uyum sağlamak ile kendi isteklerinizin peşinden gitmek arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Özellikle bu durumu aile üyelerinin sizden beklentileri, aile üyelerinin sizin yaşamınızla ilgili kararları ile ilgili olarak yaşayabilirsiniz. Rüyalarınız ve sezgileriniz daha güçlü çalışacaktır. Finansal konularda ileri tarihli projeler, ileri tarihli anlaşamalar ve gecelek planları gündeminizde olacaktır. Riskli yatırımlarda haftanın ilk yarısında önünüzü göremeyebilirsiniz. Hafta ortasından itibarense nereden ne kazanacağınızı, kimin size destek olacağını daha iyi bileceksiniz.

YAY

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca planlarınızı aniden değiştiren durumlar karşınıza gelebilir. Hayatınızın yönetimini sağlamakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bazı planlarınız bozulurken, birden yeni planlar içerisine girebilirsiniz. Özellikle bir süredir cesaret bulamadığınız, emin olamadığınız planlarınızı bu dönemde artan bir cesaretle hayata geçirebilirsiniz. Öfkeyle veya anlık heveslerle hareket etmediğiniz sürece atacağınız adımlar size uzun vadede farklı kazanımlar getirecektir. Haftanın ilk günlerinde bir yanılgınızı fark edebilir, yanlış anlamanın farkına varabilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış beklentileri ve gerekliliği artabilir. İş hayatınızda büyüme isteğinizi daha güçlü duyabilir, bu doğrultuda daha hırslı davranabilirsiniz. Akrabalar ve ailenizi ziyaret edebilir, kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Araçlarınızla ilgili bakım ve ödemeler gündeminizde olabilir. İnternet ortamında verilerinizi iyi korumaya, şifrelerinizin gizliliğini sürdürmeye dikkat edin.

OĞLAK

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca arkadaşlık ilişkilerinizde aniden dengeler değişebilir. İlişkiler ve finansal konularda ya hep ya hiç mantığında davranabilir, ani küslükler veya sürpriz barışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde alma-verme dengelerinizi gözden geçirebilir ve kendi çıkarlarınızı korumak ile fedakarlıklar yapmak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizden tanıdıklarınızla birlikte ortaklı işlere girişebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde kalıcı deneyimler, kalıcı değişimler ortaya çıkacaktır. Bugünlerde kararsız kaldığınız durumlarla ilgili net ve cesur, kararlı bir tavır sergileyeceksiniz. Özellikle duygularınızla ilgili netleşebilirsiniz. Bazı insanlarla ilgili hatalı düşüncelerinizi fark edebilirsiniz. Beklemediğiniz insanlardan iyilik ve yardım görürken, bazı insanlarla ilgili iyimser düşüncelerinizi geride bırakabilirsiniz. Uzak akrabalardan sağlıkla ilgili gündemler olabilir.

KOVA

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca daha fevri olabilir, gerçek duygu ve düşüncelerinizi dışa vurmakla içinize atmak arasında kalabilirsiniz. Bastırdığınız istekler, planlar bu dönemde anlık yükselen bir motivasyonla sizi fevri adımlara ve eylemlere götürebilir. Bu hafta çalışan yoğun ve güçlü enerjiler, size bir süredir aradığınız cesaret ve motivasyonu getirebilir. Hayatınızın pek çok alanında soğukkanlı düşünerek akılcı hareket edebilirsiniz. Gizemli tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Aile üyelerinizin sağlığıyla ilgili kısa süreli hastane ziyaretleri olabilir. Finansal konularda ise borçları ödeme, harcamaları yönetme gündeminizde olabilir. Ayrıca alternatif kazanç yolları adına projelerle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta bir beklenti veya bir dileğiniz gerçekleşirken bir umudunuzu da geride bırakabilir, vazgeçebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde iletişim, tavırlar ve seçtiğiniz kelimeler daha etkili ve belirleyici olacaktır.

BALIK

Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Hafta boyunca süregelen davalarınızla ani değişiklikler olabilir. Yasal süreçlerle ilgili cesur bir adım atabilirsiniz. Bir eğitim sürecinin sonuna gelebilir ve mezun olabilir, yeni bir eğitime başlamak için ilk adımı atabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların düşünce ve tavırları sizin tavırlarınızı ve tercihlerinizi belirleyebilir veya etki edebilir. Haftanın ilk yarısında Merkür-Neptün bağlantısı, sizi hayatınızın bazı alanlarında gelecek planlarına götürürken, bazı alanlarda ise vazgeçme ve özgürleşme durumunu çalıştırabilir. Özellikle kariyer hedeflerinizle ilgili bu enerji daha güçlü çalışabilir. Haftanın ikinci yarısında kadınlardan, kardeşlerden maddi manevi destekler ve faydalar görebilirsiniz. Aşırılıklardan uzak kaldığınız takdirde hafta boyunca şansın ve fırsatın arttığını görebilirsiniz. Yalnızlar geçmişe takılı kalarak ilerlemekte zorlanabilir. Serbest bırakmanın istediklerinizi karşınıza getirebileceğini unutmayın.



