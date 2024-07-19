'6 aydan küçük çocuklara sürmek büyük hata' Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü için önemli uyarı

Tatilde, günlük yaşamda cildine özen gösterenlerin ayrılmaz bir parçası olan güneş koruyucuların kullanımı özellikle yaz mevsiminde oldukça artıyor. Ancak birçok kişi, güneş koruyucu alırken bir uzmana danışmak yerine kendisi seçim yapıyor. Bu da, güneş koruyucuların yanlış kullanımına yol açabiliyor. Doç. Dr. Asude Kara Polat güneş koruyucuların bilinçli kullanılması için bilgiler verdi.

GÜNEŞ KORUYUCU ALIRKEN BU ETKENLERE DİKKAT EDİLMELİ

Güneş koruyucu tercih ederken yaş, cinsiyet, mevcut hastalıklar ve cilt yapısının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Kara Polat, “Kişinin sivilcesi, egzaması veya gül hastalığı gibi farklı dermatolojik problemler olması güneş kremi tercihini etkiler. Bu hastalarda farklı güneş koruyucular tercih edebiliyoruz. Gebelik durumunda güneş koruyucuların tercihinde özellikle mineral filtreleri tercih ediyoruz” dedi. “Her ürün, herkeste, her zaman aynı etkiyi göstermeyecektir” diyen Kara Polat, “Kişinin cilt tipinin analiziyle beraber güneş koruyucu tercihi önemli. Bu noktada ‘sun protection factor’ yani SPF diye geçen 50 faktör ve üzerinde koruyucuları öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuklarda güneş koruyucu kullanımına da dikkat çeken Dermatolog Doç. Dr. Asude Kara Polat, “Pediatrik dönemde yani 6 aydan önceki dönemde güneş koruyucu kullanılmasını istemiyoruz. 6 aydan küçük çocuklar için gölgede kalma, açık renk kıyafetler kullanımını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

ECZANE ÜRÜNÜ TERCİH EDİLMELİ

Yağlı ciltler için losyon ve jel formunda, akneli ve sivilceli ciltler içinse kompakt formda renkli güneş koruyucuları tavsiye den Kara Polat, “Yanlış bir güneş koruyucu kullanırsanız beklediğiniz gibi olmayabilir. Çok parlayabilir, sivilce yapabilir, yanmaya neden olabilir. Bu doğru ürün tercih etmemişsiniz, cildinizi tanımıyorsunuz, doğru ürüne erişememişsiniz demektir. Eczane ürünü tercih etmek bu noktada önemli. Elbette ki uzman görüşü her zaman çok değerli” dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI, DNA HASARINA NEDEN OLUYOR

“Hastalar en pahalı ürünü kullandığını ifade ederek en iyisini kullandığını varsayıyorlar ama en pahalı ürün demek, en iyi ürün demek değildir. Çok uygun fiyatta olan ve dermatolojik olarak onaylanmış güneş koruyucular da mevcut” diyen Doç. Dr. Asude Kara Polat, güneş ışınlarının vücuda verdiği zararları ise şöyle anlattı:

“Güneş koruyucu kullanmamızın en önemli sebeplerinden biri cilt kanserlerinden korunmak. Ultraviyole dediğimiz güneş ışığı, ciltte DNA hasarına sebep olarak oradaki damarsal yapılarda, renk hücrelerinde birçok farklı dokuda değişikliklere sebep oluyor. Lekelenme, damarsal yapıların, ince kırışıklıkların ortaya çıkması ve DNA hasarı sürecinde cilt kanserine zemin hazırlama gibi prekanseröz dediğimiz cilt kanseri lezyonlarının çıkmasına sebep olup farklı deri kanseri türlerinin oluşumuna zemin hazırlıyor.”

“GÜNEŞ YANIĞI OLANLAR DOKTORA BAŞVURMALI”

Saat 10.00 ve 16.00 arası doğrudan güneşe maruz kalınmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Polat, birçok kişinin ihmal ettiği alt ve üst göz kapağı, dudak, kulak, el sırtı gibi bölgelere de mutlaka güneş koruyucu sürülmesini gerektiğinin altını çizdi. Polat, güneş yanığı olan kişilere evde gelişigüzel alternatif tedavi yöntemleri veya beklemek yerine dermatoloji uzmanına başvurarak medikal tedavisi almaları uyarısında bulundu.

Bronzlaşmak için güneş altına yatmayı önermediklerini belirten Kara Polat, güneş ışığına maruz kalınan meslek sahipleri için de ultraviyole filtreli kıyafet giymeleri önerisinde bulundu.

GÜNEŞ KORUYUCU VÜCUDA NASIL UYGULANMALI?

-Güneşe çıkmadan 30 dakika önce cilde sürülmeli.

-Zaman içerisinde etkisi azalacağından dolayı 3 saatte bir yenilenmeli.

-Terledikten sonra, yüzme ve spordan sonra güneş koruyucu mutlaka yenilenmeli.

-50 faktör ve üzerinde güneş koruyucular tercih edilmeli.

-Mümkünse telefon, tablet, bilgisayar ekranları, led ışıklar gibi cildimize zarar verme özelliği olan ışıklardan koruyan ‘mavi ışık’ filtreli güneş koruyucular tercih edilmeli.

-Açılan güneş koruyucular, yapısı bozulup etkisi azalacağı için 1 ya da 2 yıl kullanılmalı. 2 yıldan eski ürünler içerikteki bozulma riski nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır