KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. '6 aydan küçük çocuklara sürmek büyük hata' Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü için önemli uyarı

    '6 aydan küçük çocuklara sürmek büyük hata' Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü için önemli uyarı

    19.07.2024 09:54
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Güneş koruyucular özellikle yaz aylarında pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alsa da doğru tercih yapmak çok önemli. Pahalı olmasının güneş koruyucularda bir kriter olmadığını belirten Doç. Dr. Asude Kara Polat, 6 aydan küçük çocuklara kesinlikle güneş koruyucu sürülmemesi gerektiğini ifade etti. Polat, hep açıkta kalan dudak, göz kapağı, el sırtı gibi bölgelere de güneş koruyucu sürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

    '6 aydan küçük çocuklara sürmek büyük hata' Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü için önemli uyarı

    Tatilde, günlük yaşamda cildine özen gösterenlerin ayrılmaz bir parçası olan güneş koruyucuların kullanımı özellikle yaz mevsiminde oldukça artıyor. Ancak birçok kişi, güneş koruyucu alırken bir uzmana danışmak yerine kendisi seçim yapıyor. Bu da, güneş koruyucuların yanlış kullanımına yol açabiliyor. Doç. Dr. Asude Kara Polat güneş koruyucuların bilinçli kullanılması için bilgiler verdi.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    GÜNEŞ KORUYUCU ALIRKEN BU ETKENLERE DİKKAT EDİLMELİ

    Güneş koruyucu tercih ederken yaş, cinsiyet, mevcut hastalıklar ve cilt yapısının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Kara Polat, “Kişinin sivilcesi, egzaması veya gül hastalığı gibi farklı dermatolojik problemler olması güneş kremi tercihini etkiler. Bu hastalarda farklı güneş koruyucular tercih edebiliyoruz. Gebelik durumunda güneş koruyucuların tercihinde özellikle mineral filtreleri tercih ediyoruz” dedi. “Her ürün, herkeste, her zaman aynı etkiyi göstermeyecektir” diyen Kara Polat, “Kişinin cilt tipinin analiziyle beraber güneş koruyucu tercihi önemli. Bu noktada ‘sun protection factor’ yani SPF diye geçen 50 faktör ve üzerinde koruyucuları öneriyoruz” şeklinde konuştu.

    Çocuklarda güneş koruyucu kullanımına da dikkat çeken Dermatolog Doç. Dr. Asude Kara Polat, “Pediatrik dönemde yani 6 aydan önceki dönemde güneş koruyucu kullanılmasını istemiyoruz. 6 aydan küçük çocuklar için gölgede kalma, açık renk kıyafetler kullanımını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

    thumbs_b_c_3acc3683064962dfa01d289353945b68

    ECZANE ÜRÜNÜ TERCİH EDİLMELİ

    Yağlı ciltler için losyon ve jel formunda, akneli ve sivilceli ciltler içinse kompakt formda renkli güneş koruyucuları tavsiye den Kara Polat, “Yanlış bir güneş koruyucu kullanırsanız beklediğiniz gibi olmayabilir. Çok parlayabilir, sivilce yapabilir, yanmaya neden olabilir. Bu doğru ürün tercih etmemişsiniz, cildinizi tanımıyorsunuz, doğru ürüne erişememişsiniz demektir. Eczane ürünü tercih etmek bu noktada önemli. Elbette ki uzman görüşü her zaman çok değerli” dedi.

    GÜNEŞ IŞIĞI, DNA HASARINA NEDEN OLUYOR

    “Hastalar en pahalı ürünü kullandığını ifade ederek en iyisini kullandığını varsayıyorlar ama en pahalı ürün demek, en iyi ürün demek değildir. Çok uygun fiyatta olan ve dermatolojik olarak onaylanmış güneş koruyucular da mevcut” diyen Doç. Dr. Asude Kara Polat, güneş ışınlarının vücuda verdiği zararları ise şöyle anlattı:

    “Güneş koruyucu kullanmamızın en önemli sebeplerinden biri cilt kanserlerinden korunmak. Ultraviyole dediğimiz güneş ışığı, ciltte DNA hasarına sebep olarak oradaki damarsal yapılarda, renk hücrelerinde birçok farklı dokuda değişikliklere sebep oluyor. Lekelenme, damarsal yapıların, ince kırışıklıkların ortaya çıkması ve DNA hasarı sürecinde cilt kanserine zemin hazırlama gibi prekanseröz dediğimiz cilt kanseri lezyonlarının çıkmasına sebep olup farklı deri kanseri türlerinin oluşumuna zemin hazırlıyor.”

    “GÜNEŞ YANIĞI OLANLAR DOKTORA BAŞVURMALI”

    Saat 10.00 ve 16.00 arası doğrudan güneşe maruz kalınmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Polat, birçok kişinin ihmal ettiği alt ve üst göz kapağı, dudak, kulak, el sırtı gibi bölgelere de mutlaka güneş koruyucu sürülmesini gerektiğinin altını çizdi. Polat, güneş yanığı olan kişilere evde gelişigüzel alternatif tedavi yöntemleri veya beklemek yerine dermatoloji uzmanına başvurarak medikal tedavisi almaları uyarısında bulundu.

    Bronzlaşmak için güneş altına yatmayı önermediklerini belirten Kara Polat, güneş ışığına maruz kalınan meslek sahipleri için de ultraviyole filtreli kıyafet giymeleri önerisinde bulundu.

    GÜNEŞ KORUYUCU VÜCUDA NASIL UYGULANMALI?

    -Güneşe çıkmadan 30 dakika önce cilde sürülmeli.
    -Zaman içerisinde etkisi azalacağından dolayı 3 saatte bir yenilenmeli.
    -Terledikten sonra, yüzme ve spordan sonra güneş koruyucu mutlaka yenilenmeli.
    -50 faktör ve üzerinde güneş koruyucular tercih edilmeli.
    -Mümkünse telefon, tablet, bilgisayar ekranları, led ışıklar gibi cildimize zarar verme özelliği olan ışıklardan koruyan ‘mavi ışık’ filtreli güneş koruyucular tercih edilmeli.
    -Açılan güneş koruyucular, yapısı bozulup etkisi azalacağı için 1 ya da 2 yıl kullanılmalı. 2 yıldan eski ürünler içerikteki bozulma riski nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Uzmanından rahim ağzı kanseri için ‘erken teşhis’ uyarısı Uzmanından rahim ağzı kanseri için ‘erken teşhis’ uyarısı
    Anahtar Kelimeler:
    çocuk güneş koruyucu
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.