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  4. 6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak hayatını kaybetti

6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak hayatını kaybetti

29.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 6 aylık Eylül Maviş, annesinin biberonla verdiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Maviş (30), 3 çocuğunun en küçüğü olan Eylül bebeğe ağlayınca, biberon ile süt verdi. Fadime Maviş, iddiaya göre bir süre sonra uyuduğunu düşündüğü bebeğini yatağına yatırdıktan sonra uyudu.

SÜTÜN SOLUK BORUSUNU TIKAMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde bebeğin hareketsiz kaldığını ve nefes alamadığını fark eden Fadime Maviş, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eylül bebeğin, içtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile ailesini yasa boğan Eylül bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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(DHA)

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