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  4. 6 ayrı suçtan aranan şahıs sokağa çıkma yasağında yakalandı

6 ayrı suçtan aranan şahıs sokağa çıkma yasağında yakalandı

07.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekmen Mahallesi’nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekmen Mahallesi’nde şüpheli bir kişiyi durdurdu. Ekipler, şahsın yaptıkları incelemede hükümlü veya tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, dolandırıcılık suçlarından arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheliye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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