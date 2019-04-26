6 bin lira borç alıp gittikleri turnuvadan 11 madalyayla döndüler

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, judo turnuvasına katılmak ve yol, yemek, konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yakınlarından 6 bin lira borç alarak yola çıktı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun Karaman'da düzenlediği turnuvaya bu şekilde katılan sporcular 11 madalya ile turnuvadan döndü.

Karaman'da Diyarbakır'ı temsil eden görme engelli sporculardan Ruken Adıgüzel 52 kiloda 2 altın, Mizgin Zilan Ağahatun 70 kiloda 2 altın, Mehmet Akif Kural 56 kiloda 1 altın, 60 kiloda 1 gümüş, Umut Akıncı 52 kiloda 1 gümüş, Sabır Kural 66 kiloda 1 gümüş, Yusuf Adıgüzel 56 kiloda 1 gümüş, Melisa Ayla ise 60 2 bronz madalya kazanarak Diyarbakır'a döndü.

'DOSTLARIMIZDAN BORÇ PARA ALARAK TURNUVAYA GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

Kendisi de görme engelli olan kulüp başkanı Mehmet Emin Erdoğan, kulüp olarak 8 branşta faaliyet yürüttüklerini belirterek, kurumlardan destek bulamadıkları için borç alıp, Karaman'daki turnuvaya katıldıklarını söyledi. Erdoğan, kulüpleri bünyesinde judo, halter, yüzme ve futbol gibi branşların olduğunu ifade ederek, "Görme engelli kardeşlerimizi spora hazırlıyoruz. Burada yaş gruplarımız var. 2 yıldır Kayapınar Belediyesi bünyesinde kulüp faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bir tek spor alanında değil onların eğitiminde, sosyalleşmelerinde onları yetiştirmeye çalışıyoruz. En son 22-24 Şubat tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'ndan 11 madalya aldık. Bunun içinde 5 altın 4 gümüş ve 2 bronz var. Kardeşlerimiz ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Kulüp 2 yıldır faaliyet olarak belediye bünyesi altındadır. Biz daha önce belediye imkanları ile gelip gidiyorduk. En son maça destek bulamadık. Dostlarımızdan borç para alarak turnuvaya gitmek zorunda kaldık. Toplam 6 bin TL bir borç aldık. Sağ olsun gittiğimiz kişi bize borç para verdi ve biz bu şampiyonaya gittik. 11 madalyayı aldık geldik" dedi.