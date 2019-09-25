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6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesindeki mahallede, 4 gün önce, toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulunmasının ardından numune alan ekipler, mahalleyi geçici olarak karantinaya aldı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesindeki mahallede, 4 gün önce, toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulunmasının ardından numune alan ekipler, mahalleyi geçici olarak karantinaya aldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlike yok. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı" dedi.

İznik'e bağlı Bayındır Mahallesi'nde, 21 Eylül'de kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, toprağa gömülü halde 6 bin tavuk ölüsü buldu. İznik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki ölü tavuklardan numune alıp, hayvanları kireçleyerek gömdü. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, alınan numunenin laboratuvarda incelenmesinin ardından 'Tavuk vebası' olduğu tespit edildi. 200 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Özel kıyafetler giyen İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, mahalleye giriş çıkışları kapattı. İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalledeki tavukları itlaf etmek için topladı.

'İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE YOK'

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mahallenin karantinaya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Usta açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, bir tavuk çiftliğince ölü tavukların boş araziye atılmış ve bölgeye gelen ekipleri, ölü tavukları dezenfekte ederek gömmüştü. Alınan numunelerde hastalığın 'Tavuk vebası' olduğu tespit edildi. Bu hastalığın insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi yoktur. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı."

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