6. Çin Ürünleri Fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı

Gültekin, "Özellikle İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin her yıl katlanarak artıyor olması ülkemiz için mutluluk verici. Tüm Çinli iş dünyası profesyonellerini güzel İstanbulumuzda misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Ticaret hacminin her yıl katlanarak artıyor olması mutluluk verici"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve İstanbul'dan başka büyük şehirlerinin de bulunduğunu dile getiren Pillai, "Türkiye'nin büyük şehirlerindeki alıcıları bu fuarda Çinli satıcılarlarla bir araya getiriyoruz. Buradaki tüm firmalar direk üretici firmalar. Bu da Çin'e gelemeyen Türkiye'deki alıcılar için büyük bir fırsat." dedi.

Fuarın satıcılarla alıcıların bir araya getirerek yüz yüze iletişim kurmalarını sağlayan ve daha iyi bir fiyat alma imkanı sunan büyük bir platform olduğunu vurgulayan Pillai, "Türkiye'de bu fuarın giderek büyümesinin nedeni Türkiye'nin avantajları olması. Türkiye, tüm komşu ülkelerin merkezinde. Çin'de Türk ürünlerini 'Made in Turkey' şeklinde tanıtıyoruz. Çünkü 'Made in Turkey' kalitesinden dolayı 'Made in Europe' anlamına gelir. Aynı zamanda Türkiye büyük bir nüfusa da sahip. Bu yüzden de talep yüksek. Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu bazı ürünler var, üretimi yapmak için ihtiyaç duydukları bazı hammaddeler var. Aslında bu bir etki kombinasyonu. Çinli katılımcılar için, Çinli üreticiler bu pazara değer veriyorlar, hatta bir ölçüde de olsa, Orta Asya pazarlarının bir kısmına ve kısmen de Avrupa'ya açılan bir kapı gibi görüyorlar. Bu yüzden bu pazara değer veriyorlar."